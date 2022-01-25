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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأخبار كويسة..

وزير قطاع الأعمال: وصلنا لآخر مراحل التعاقد لتصنيع السيارة الكهربائية

هشام توفيق وزير قطاع
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، آخر تطورات تصنيع سيارة كهربائية في مصر، موضحًا أن الوزارة في المراحل الأخيرة للتعاقد مع شركة جديدة.

وقال هشام توفيق، خلال مداخلة  هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور": "سيكون هناك مذكرة اتفاق تتضمن كل الشروط الأساسية، وتم التفاوض على كل شيء، وبعدها تقرير المصنع وتوريد الآلات لبدء الإنتاج، وبإذن الله نسمع أخبار كويسة جدًا".

وأوضح هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة اقتربت من الاتفاق مع شركة لتصنيع أول سيارة كهربائية في مصر في مصانع شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

 

هشام توفيق قطاع الاعمال سيارة كهربائية اخبار التوك شو بسمة وهبة

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