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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشاعر عبد الرحمن مقلد فى ضيافة نادى أدب بورسعيد

جانب من الأمسية الشعرية
جانب من الأمسية الشعرية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، العديد من الفعاليات الثقافية من خلال فرع ثقافة بورسعيد التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، حيث إستضاف نادى أدب قصر ثقافة بورسعيد الشاعر المبدع "عبد الرحمن مقلد" فى أمسية شعرية أدارها الشاعر السيد السمري.

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 تناولت الأمسية المسيرة الإبداعية لمقلد من البدايات حتى أصبح واحدآ من أبرز شعراء مصر والوطن العربي، بدأت الأمسية بترحيب من الشاعر أسامة عبد العزيز رئيس نادى الأدب بالشاعر.

 

ثم تحدث عن تجربته الشعرية وخاصة دواوينه الثلاثة "نشيد للحفاظ على البطء" الحائز على جائزة أفضل ديوان شعر فصيح من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وديوان "مساكين يعملون فى البحر" الحائز على جائزة الدولة التشجيعية، وديوان "عواء مصحح اللغة".

 

وألقى الشاعر بعض القصائد من الدواوين الثلاثة وسط مداخلات نقدية من بعض الأدباء حولها منهم الناقد أسامة المصرى والأديب محمد خضير والشاعر محمد رؤوف والفنان عمر الحلوجي، كما شارك فى الأمسية بعض شعراء الفصحى ببورسعيد، ووسط حضور أدبي كبير من محبي ومتذوقى الأدب والشعر.

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