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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب بمستشفى شفاء الأورمان: عندنا مشكلة في ثقافة التبرع بالدم

صدى البلد

قدم برنامج "تفاصيل"، حلقة خاصة، من داخل مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج السرطان.

وقال طبيب بالمستشفى خلال حواره مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية نهال طايل، أن أكبر مشكلة تواجهها المستشفى هي التبرع بالدم لأن ثقافة التبرع به ليست موجودة.

وأضاف الطبيب: "بنقدر نشترى كل حاجة داخل المستشفى بالفلوس إلا الدم".

ولفت الطبيب، إلى أن أكثر المتبرعين بالدم هم العاملين بمستشفى شفاء الأورمان لأنهم يعرفون قيمة الدم بالنسبة للمرضى.

شفاء الأورمان

من جانبه، قال أحد المسئولين داخل المستشفى، إن المستشفى تخدم محافظات جنوب الصعيد، وتستقبل الحالات مجرد تقديم تشخيص يفيد بأنها تعانى من السرطان.

وتابع: “إذا كانت الحالة طارئة، يتم بدء العلاج معها فى نفس يوم تقديم التشخيص، وإذا لم تكن طارئة تمر الحالة بالفحوصات الطبية اللازمة فى البداية”.

شفاء الاورمان مستشفى شفاء الاورمان الأورمان علاج السرطان التبرع الدم

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