خفر السواحل الأمريكي: فقدان 39 شخصا إثر انقلاب قارب قبالة فلوريدا

ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن قوات خفر السواحل الأمريكي تبحث عن 39 شخصا بعد انقلاب قارب قبالة سواحل فلوريدا.

وانقلب القارب على بعد 45 ميلاً قبالة سواحل فلوريدا، إذ قال المسؤولون إن ناقوس الخطر دق عندما تم إنقاذ أحد الناجين وهو متشبث بالقارب من قبل زورق عابر شرق خليج فورت بيرس بالولاية.

وقال الناجي إن المجموعة ــ التي لم يكن لدى أي منهم سترات نجاة ــ غادرت مقاطعة بيميني في جزر الباهاما ليلة السبت، إذ واجهوا طقسًا سيئًا.

وذكر خفر السواحل الأمريكي أنهم يتعاملون مع "مشروع تهريب بشري مشتبه به".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "قواتنا تبحث بكثافة عن أشخاص فقدوا في المياه".

يأتي الحادث بعد أسابيع فقط من قيام خفر السواحل بإنقاذ 176 من مواطني هايتي من قارب مكتظ وغير صالح للإبحار عند اقترابه من ساحل فلوريدا.

واكتشف مسؤولو الحدود والبحرية الأمريكية السفينة التي يبلغ ارتفاعها 18 مترا (60 قدما) على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال شرق جزر الباهاما ، حسبما قال خفر السواحل في بيان.

وقال كبير ضباط الصف جيمس كيني: "من الخطير للغاية الإبحار في مضيق فلوريدا في سفينة غير صالحة للإبحار، خاصة قبالة فلوريدا كيز حيث المياه غادرة للغاية مع المياه الضحلة والشعاب المرجانية".