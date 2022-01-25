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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حال تأهل مصر | موعد مباراة المغرب القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

منتخب المغرب
منتخب المغرب

تأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم  لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، بعد تغلبه على مالاوي اليوم في إطار منافسات دور الـ16 بالبطولة القارية التي تنظمها الكاميرون في نسختها رقم 33.

واستطاع منتخب المغرب أن يهزم مالاوي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي اليوم الثلاثاء.

وينتظر منتخب المغرب في دور الثمانية ببطولة الأمم الإفريقية الفائز من مباراة مصر وكوت ديفوار التي ستقام غدًا الأربعاء على أرضية ملعب استاد دوالا.

موعد مباراة المغرب القادمة في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا


وتقام مباراة المغرب القادمة في دور الـ8 يوم الأحد المقبل 30 يناير 2022، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:00 بتوقيت الرباط.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة المغرب القادمة أمام (مصر أو كوت ديفوار)، سيتأهل لملاقاة المنتصر من مواجهة الكاميرون وجامبيا في نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا.

منتخب المغرب ربع نهائي كأس أمم إفريقيا مالاوي الكاميرون مباراة مصر وكوت ديفوار موعد مباراة المغرب القادمة

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