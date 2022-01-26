عبد الستار صبري يتوقع تشكيل مصر أمام كوت ديفوار

توقع عبد الستار صبري نجم الكرة المصرية الأسبق تشكيل الفراعنة خلال مباراة كوت ديفوار غداً الأربعاء في دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.



وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc:"منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القوية ولديهم 5 لاعبين في وسط الملعب والهجوم أيضا هم محور أداء الفريق".

وأضاف: "أتوقع تشكيل مصر أمام كوت ديفوار سيشهد بعد التعديلات ويكون أيمن أشرف كلاعب وسط دفاعي ثالث".



وأتم: "كيروش سيبدأ التشكيل بمحمد الشناوي وأحمد فتوح ومحمد عبد المنعم وأحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد وأيمن أشرف ومحمد النني وعمرو السولية وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

يصطدم منتخب مصر بمنافسه كوت ديفوار في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، بعد تأهلهما من مرحلة المجموعات.

ونجح منتخب مصر أن يتأهل لدور الـ16 من الأمم الإفريقية، بعد احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، إثر خسارته من نيجيريا وفوزه على غينيا بيساو والسودان.

