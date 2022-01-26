دليل على عظمة الفراعنة.. الكشف عن تفاصيل مبهرة بشأن المومياء الحامل

قدم مجموعة من الباحثين البولنديين الذين اكتشفوا منذ سنوات أول حالة معروفة في العالم لـ مومياء حامل، في دراستهم الأخيرة المنشورة في مجلة العلوم الأثرية ، تفسيراً محتملاً للسبب لتحنط الجنين داخل رحم الأم، ولماذا لم يكتشف علماء الآثار أي حالة مماثلة من قبل.

وبعد فحص مفصل للجسم وسلسلة من الاختبارات ، توقع العلماء أن المواد الكيماوية المستخدمة في العصور القديمة في التحنيط أذابت عظام الجنين.

وهكذا أصبحت بقايا هيكلها العظمي غير قابلة للكشف عن طريق الأشعة السينية ، والتي ربما حدثت مع العديد من المومياوات الأنثوية الأخرى التي تم العثور عليها سابقًا. وبهذه الطريقة سيتجاهل الباحثون حالات أخرى لنساء مُتن حوامل.

في البداية كان يُعتقد أن الرفات تخص كاهنًا ، ولكن في عام 2016 ، أثبتت فحوصات التصوير المقطعي أنها امرأة، بحسب ما نشر موقع "insurgentepress" الأسباني.

من ناحية أخرى ، كشفت التحليلات الإشعاعية اللاحقة أنها توفيت عندما كان عمرها بين 20 و 30 عامًا ، بينما كانت بين 26 و 30 أسبوعًا من الحمل.

قال المؤلف الرئيسي للدراسة:"إنه دائمًا ما وجد أنه من الغريب جدًا أن هذه كانت أول مومياء تحمل طفلًا في الرحم".

وقال: "ربما لم تكن النساء في سن الإنجاب حوامل بشكل دائم ، لكنهن كن يحملن مرة كل عدة سنوات"، وتساءل "فلماذا لم يتم العثور على رفات حوامل محنطة أخرى؟".

فيما توقع أخصائيو الأشعة العثور على العظام ، وحالتنا تظهر أنه في الواقع ليس ما يجب القيام به، عليك أن تبحث عن الأنسجة الرخوة بطريقة غريبة.

وفقًا للباحث ، عندما ينهار الجسم ، يبدأ بشكل طبيعي في التحمض، عندما تصل البيئة الحمضية إلى الجنين الميت، تذوب العظام بالكامل تقريبًا، وتناثرت المعادن الناتجة عن هذا التفاعل الكيميائي وفُقدت في الماء الذي كان لا يزال في الرحم.

ومع ذلك ، فإن عظام الأم لم تذُب لأنه في عملية التحنيط تم استخدام النطرون لتجفيف الجسم وهذا الإجراء جعل المعادن تبقى في مكانها ، لذلك تم الحفاظ على عظام المومياء البالغة.