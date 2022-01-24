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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

صدى البلد

عاشت طفلة تبلغ من العمر 15 شهرًا أيام مأساوية للغاية، فقد قضت الصغيرة أيام مغطاة بـ الفضلات بجوار جثة والدتها الميتة لمدة خمسة أيام كاملة.

كانت "شيلبي ويستليك" البالغة من العمر 26 عامًا ، تناولت جرعة زائدة من أحد الأدوية في ملجأ للمشردين في نيويورك بينما كان طفلتها الصغيرة التي تدعى" ليريك لابوي" جالسة بجانبها.

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الآن ، يحاول والد الطفلة مقاضاة مدينة نيويورك وإدارة خدمات المشردين للحصول على تعويضات هائلة بلغت 5 ملايين دولار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

قال محامية سيث هاريس لصحيفة نيويورك بوست، إن الشاب الأب البالغ من العمر 31 عامًا انفصل عن الأم المتوفية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر تقريبًا حيث مكثت في الملجأ في إيست هارلم.

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ووفقًا لوثائق المحكمة، لاحظ أحد الجيران "رائحة كريهة" حيث قامت السلطات بالتحقق من الزوج، ولحسن الحظ ، بعد نقل  الطفلة ليريك إلى المستشفى ، نجت من المحنة المروعة ونجت من المعاناة من الجفاف.

ولكنها فقدت سبعة أرطال من وزنها، وعانت من طفح جلدي شديد من الحفاض، وقال الأب: "إنها تستيقظ دائمًا في منتصف الليل ، إنها تقاتل وتقول أمي".

طفلة الفضلات جثة والدتها الميتة

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