حجز المتهم بأداء الامتحان بدلا من مصطفى محمد لاعب منتخب مصر

قررت نيابة مركز الجيزة، حجز المتهم بأداء الامتحان، بدلا من لاعب المنتخب القومي لكرة القدم، مصطفى محمد، لمدة 24 ساعة، على ذمة التحريات.

وكان مركز شرطة أبو النمرس، تلقى بلاغا، من المعهد العالي بمدينة شبرامنت، يفيد بضبط خريج كلية آداب حال قيامه بتأدية امتحان في الفرقة الثانية بدلا من لاعب منتخب مصر الأول مصطفى محمد.

وأشارت التحريات الأولية وأقوال الشاب المضبوط بأنه أحد أصدقاء اللاعب، وأنه كان يقوم بمساعدته بسبب مشاركته في كأس الأمم الافريقية المقامة في الكاميرون.



وأوضحت وزارة التعليم العالي تعقيبًا على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، بدلًا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.

وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة ، كما نها تتابع التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة، و سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.