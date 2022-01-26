شهود عيان في حريق عقار رامو بمدينة نصر: محل ملابس وراء اندلاع النيران

أكد شهود عيان على الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عقارات رامو بالقرب من مول سيتي ستارز بمدينة نصر، أن الحريق اندلع في محل ملابس أسفل العقار.

وأشار شهود العيان إلى أن النيران امتدت إلي الطابق الأول من العقار، ثم وصلت إلى واجهة العقار حتى الطابق السادس.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر، وتباشر قوات الإطفاء عمليات التبريد.

فيما وصل فريق من الأدلة الجنائية والنيابة العامة إلى موقع الحريق الذي اندلع في عقار بمنطقة عمارات رامو بالقرب من سيتي ستارز بمدينة نصر.

و تستمع الأجهزة الأمنية إلى شهود العيان للوقوف على اسباب اشتعال النيران، وستجري فرق الأدلة الجنائية عمليات الكشف عن أسباب اندلاع النيران.

وباشرت الحماية المدنية في القاهرة جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في عقار خلف مول سيتي ستارز بعمارات رامو بمدينة نصر.

تلقت شرطة النجدة في القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع النيران في محل وشقق داخل عقار بمنطقة عمارات رامو بمدينة نصر.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق.