عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي: خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة.. صور

بوجاتي تؤكد أن خليفة
بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بوجاتي الفرنسية التي اندمجت حديثاً مع شركة ريماك الكرواتية "ماتي ريماك" في وقت سابق من عام 2021 خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات عن خطط سيارة جديدة ولكنه لم يخض في أي تفاصيل في تلك الفترة، واكتفى بالقول إن الطراز الجديد كلياً سيأتي بعد تطوير Chiron ويمكن أن يصل في عام 2024.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

يوضح ماتي ريماك بالتفصيل، الرقم القياسي لعام 2021 بالإضافة إلى الهيكل المؤسسي لشركة Bugatti Rimac ، وأشار بأنه لا يزال هناك مستقبل لمحرك الاحتراق الذي يعمل بالوقود الحفري وانه يتعهد بأن العملاء سوف يندهشون من السيارة الخارقة الجديدة، والتي ستأتي بمميزات لم يسبق لها مثيل في سيارة إنتاجية.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

" يأتي السؤال الأكثر أهمية وهو هل سيحتفظ بديل سيارة بوجاتي Chiron بمحرك W16 في الوقت الذي تمكنت فيه شركة لامبورجيني من الحفاظ على محرك V12 على قيد الحياة لخليفة Aventador  الجديدة، في ظل اتجاه الشركات العالمية نحو المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل التلوث الناتج، او أن يلبي محرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر أنظمة الانبعاثات الأكثر صرامة.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

الحفاظ على محرك الاحتراق الداخلي في بوجاتي القادة لا يعني انها ستتجنب الكهرباء فهذا يعتبر شيئاً مستبعداً، حيث سيكون محرك V12 التالي من لامبورجيني هجينة مدعوم بمحرك كهربائي، وهذا ما ستتبعه بوجاتي في خليفةChiron  القادمة، حيث سيخلق محرك W16 الضخم مع المحرك الهجين الجديد سيارة قوية وخارقة مع الأخذ في الاعتبار Super Sport 300+  التي تحزم بالفعل 1577 حصان.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

واستنادًا إلى تصريحات السابقة من ماتي ريماك بشأن مستقبل بوجاتي قال إنه "قد يفعل شيئًا مجنونًا" أو "شيئًا مجنونًا تمامًا لا يفكر فيه أحد" ويجري النظر في سيارة كوبيه ذات غطاء محرك طويل أو حتى سيارة دفع رباعي، في حين أن السيارة الكهربائية الكاملة التي تأتي بأسم ريماك ستكون مسألة وقت فقط.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة
بوجاتي وجاتي الفرنسية ريماك رقم ا قياسي ا أسبوع مونتيري للسيارات Chiron Bugatti Rimac bugatti

موضوعات متعلقة

لامبورجيني تعيد إحياء كونتاش الأسطورية بمواصفات رائدة |صور

لامبورجيني تطلق كروس أوفر كهربائية اوروس كهربائية بالكامل في 2028 |صور

فولكس فاجن تطلق ID Buzz لبدء مرحلة جديدة من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة| صور

Devel Sixteen سيارة خارقة بقدرات مذهلة تصل إلى 5000 حصان| فيديو

عيوب ساعدت الشركات المنتجة للسيارات | صور

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين| صور

سيارة تويوتا لاند كروز GR Sport تخضع لاختبار الداينو| فيديو

أفضل سيارة SUV بالعالم.. أستون مارتن تستعد لكشف طراز DBX S| صور

ترشيحاتنا

أسعار العملات اليوم الأربعاء 26-1-2022

قبل موقعة اليوم بـ أمم إفريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

طارق شوقي: قرار عقد الامتحان إلكترونيًّا أو ورقيًّا يعود للوزارة وليس للطلاب

نفد وقودها.. مركبة فالكون 9 تستعد للهبوط على سطح القمر

كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك ..أسهل طريقة لإخراج الزكاة

مواعيد مباريات أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الإسكندرية: تعطيل العمل غدا بالمصالح الحكومية والمدارس والمعاهد لسوء الأحوال الجوية

وداعا لاحتكار بي إن سبورتس.. قناة مفتوحة على النايل سات تعلن بث مباراة مصر وكوت ديفوار

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

الأرصاد تحسم الجدل حول تعرض مصر للعاصفة هبة غدًا الأربعاء

ذروة الشتاء غدا.. العاصفة هبة تقترب والحرارة تنخفض تحت الصفر | صور

العظمى 5 على القاهرة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية غدا

محافظة القاهرة: لم يصدر قرار نهائي بشأن تعطيل الدراسة والامتحانات غدا

مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

طريقة تحضير القرنفل.. 7 وصفات مختلفة أبرزها للحمل

تشييع جثمان الفنان آيبرك بكجان بطل "قيامة أرطغرل"

طريقة تحضير الشعير للكلى .. انسى الآلام

فيديو

البابا | بعد اختراعات كيروش.. دليل المُحنكين في تغيير مراكز اللاعبين |فيديو

استمرار الحضور وكتاب جديد لأولى إعدادي.. تصريحات مهمة لوزير التعليم |فيديوجراف

تفاصيل العثور على حمير مسلوخة في البحيرة.. فيديوجراف

كمين.. تامر أمين يوجه رسالة لـ منى زكي بسبب أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ