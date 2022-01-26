بوجاتي: خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة.. صور

كشف الرئيس التنفيذي لشركة بوجاتي الفرنسية التي اندمجت حديثاً مع شركة ريماك الكرواتية "ماتي ريماك" في وقت سابق من عام 2021 خلال فعاليات أسبوع مونتيري للسيارات عن خطط سيارة جديدة ولكنه لم يخض في أي تفاصيل في تلك الفترة، واكتفى بالقول إن الطراز الجديد كلياً سيأتي بعد تطوير Chiron ويمكن أن يصل في عام 2024.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

يوضح ماتي ريماك بالتفصيل، الرقم القياسي لعام 2021 بالإضافة إلى الهيكل المؤسسي لشركة Bugatti Rimac ، وأشار بأنه لا يزال هناك مستقبل لمحرك الاحتراق الذي يعمل بالوقود الحفري وانه يتعهد بأن العملاء سوف يندهشون من السيارة الخارقة الجديدة، والتي ستأتي بمميزات لم يسبق لها مثيل في سيارة إنتاجية.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

" يأتي السؤال الأكثر أهمية وهو هل سيحتفظ بديل سيارة بوجاتي Chiron بمحرك W16 في الوقت الذي تمكنت فيه شركة لامبورجيني من الحفاظ على محرك V12 على قيد الحياة لخليفة Aventador الجديدة، في ظل اتجاه الشركات العالمية نحو المحركات الكهربائية الصديقة للبيئة لتقليل التلوث الناتج، او أن يلبي محرك W16 رباعي التوربو سعة 8.0 لتر أنظمة الانبعاثات الأكثر صرامة.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

الحفاظ على محرك الاحتراق الداخلي في بوجاتي القادة لا يعني انها ستتجنب الكهرباء فهذا يعتبر شيئاً مستبعداً، حيث سيكون محرك V12 التالي من لامبورجيني هجينة مدعوم بمحرك كهربائي، وهذا ما ستتبعه بوجاتي في خليفةChiron القادمة، حيث سيخلق محرك W16 الضخم مع المحرك الهجين الجديد سيارة قوية وخارقة مع الأخذ في الاعتبار Super Sport 300+ التي تحزم بالفعل 1577 حصان.

بوجاتي تؤكد أن خليفة تشيرون الحالية ستكون سيارة هجينة خارقة

واستنادًا إلى تصريحات السابقة من ماتي ريماك بشأن مستقبل بوجاتي قال إنه "قد يفعل شيئًا مجنونًا" أو "شيئًا مجنونًا تمامًا لا يفكر فيه أحد" ويجري النظر في سيارة كوبيه ذات غطاء محرك طويل أو حتى سيارة دفع رباعي، في حين أن السيارة الكهربائية الكاملة التي تأتي بأسم ريماك ستكون مسألة وقت فقط.