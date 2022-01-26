بعد تحذير المرور قائدي المركبات.. غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق تصل 1500 جنيه

تباشر غرفة عمليات الإدارة العامة لـ المرور، متابعة حالة الطرق الصحراوية والرئيسية، مع الطقس السيئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية.

وقامت الإدارة العامة لـ المرور، بإشراف اللواء خالد عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية، وبرئاسة اللواء مؤمن سعيد مدير الإدارة العامة لـ المرور، بالتواجد المروري الجادي والفعال على كافة الطرق السريعة وذلك بواسطة سيارات الإغاثة والدفع الرباعي والأوناش وتواجد الأفراد والضباط على الطرق لمنع وجود أي كثافات.

وأعلنت الإدارة العامة لـ المرور عن رسالة مهمة تتضمن نصائح للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور خلال الطقس السيئ وفق تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

نصائح القيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية

١- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الآمن.

٢- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا .

٣- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك .

٤- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة .

٥- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة .

٦- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث .

٧- زيادة الانتباه في أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

٨- عند وجود اعطال او لا قدر الله حوادث يرجى الاتصال بارقام الإغاثة المرورية 01221110000.

9. عدم تخطي السيارة التي أمامك داخل الشبورة المائية أو الترابية.

10. تجنب الثقة الزائدة في القيادة، وتخطي السرعات المقررة قانونيا.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

ووضع قانون المرور مجموعة من الغرامات المالية على السائقين المتجاوزين للسرعة الزائدة على الطرق.

الغرامات المالية

غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق

ـ الاعتداء على رجال المرور

ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب

ـ عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور

ـ السير بدون فرامل

* غرامة من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور

* غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور

* غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة

* غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه لـ:

ـ السير بالمركبة التي تنبعث منها رائحة كريهة

ـ التسبب فى تعطيل حركة المرور

* 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق

* غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد المركبة في وقت معين

* من 1000 جنيه لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة

* غرامة من 1500 جنيه لـ 3000 جنيه حال استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادار

5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لـ مخالفة سير عكس الاتجاه

2000 جنيه غرامة لـ :

ـ مخالفة تركيب زجاج فاميه

ـ مخالفة الإضرار البيئي

ـ مخالفة ترك السيارة صف ثانٍ في الأماكن المسموح بالانتظار

ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

ونص قانون المرور على فرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وطبقا لـ قانون المرور يزداد هذا الرسم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.