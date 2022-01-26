بعد قرار وقف إنتاجها.. تاريخ "فولكس فاجن باسات" |فيديو وصور

أنهت مجموعة فولكس فاجن الألمانية خطوط إنتاج طراز "باسات" في مصنعها بمدينة تشاتانوغا بولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، بعد حوالي 50 سنة من وجودها بالأسواق الأمريكية والعالمية.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فولكس فاجن باسات تمتعت بسمعة طيبة ومبيعات عالية في الأسواق الأمريكية منذ 1974 عندما كانت تباع باسم "داشر" وليس "باسات".

وعلى الرغم من أن باسات ودعت أسواق الولايات المتحدة مع آخر حزمة إنتاج خرجت من مصنع تكساس، شملت إجمالي 800 ألف سيارة باسات، إلا أن فولكس فاجن بالفعل طرحت البديل من خلال فولكس فاجن آرتيون، من نفس فئة باسات، سيدان متوسطة الحجم، كما أن منشأة تكساس ما زالت حتى الآن تبني طراز فولكس فاجن أطلس الـ SUV الرياضي متعدد الأغراض ذات الـ3 صفوف من المقاعد وطراز "أطلس كروس سبورت" الأصغر في الحجم من طراز أطلس الأصلي.

فولكس فاجن باسات

لدي "باسات" تاريخ طويل في الأسواق العالمية، بدأ طرحه لأول مرة باسم "فولكس فاجن داشر" وكان يعتمد في لغة تصميمه على مفهوم "الورقة المطوية" folded paper"، وتم تقديمه كبديل لطراز فولكس فاجن بيتل تزامنا مع خروجها من السوق،في أواخر سبعينيات القرن الماضي تم التسويق لباسات على أنها سيارة فاخرة، تتمتع بأداء رياضي عالي، وفي إعلان من 1979، يظهر أحد مالكي طراز "داشر" وهو يعدد مزاياها ويصفها بأنها سيارة "مثيرة وقيادتها شبيهة بالسيارات الرياضية، المقصورة الداخلية رائعة وواسعة ومريحة".

تم تقديم "داشر" في فئات السيارات الكوبيه جنبا إلى جنب مع شكل السيدان بالإضافة إلى شكل الستيشن واجن، واستمرت فولكس فاجن في طرح الـ 3 تشكيلات الجيل الثاني من داشر في عام 1982 ، ثم بعدها غيرت الاسم من داشر لـ Quantum. مع تغيير المحرك ليكون 5 و 5 سلندر في تحديث جديد، مع نظام دفع كلي للعجلات، وهو نفس مجموعة نقل الحركة لسيارات أودي وقتها التي كانت تبنى على نفس المنصة المعيارية.

فولكس فاجن باسات التسعينات

مع دخول داشر الجيل الثالث، تم تغيير اسمها لتكون "باسات"، الاسم الذي عرفت به خلال التسعينات وحتى الآن، تم بيعها في أشكال السيدان والواجن، مع تضمينها محرك من صناعة فولكس فاجن الألمانية، وفي عام 1992، بدأ تقديم باسات بمحرك VR6 سعة 2.8 لترًا لينصم إلى المحرك الـ 4 سلندر سعة 2 لتر الأساسي، ومع الجيل الرابع خضعت باسات لفيس ليفت ومعدات إضافية.

فولكس فاجن داشر من السبعينات

حققت باسات شهرة واسعة ونجاحا كبيرا مع طرح الجيل الخامس الذي ظهر لأول مرة في عام 1998. وبالعودة إلى منصة أودي، قدمت باسات جودة رائعة بالنسبة لسيارات فئة السيدان متوسطة الحجم الموجودة وقتها في الأسواق. مع تشكيلة من المحركات ذات الأربع أسطوانات و V-6 والدفع الأمامي أو الكلي، حسب اختيار المشتري. وصل محرك W-8 المعقد تقنيًا في وقت لاحق من دورة حياة باسات، سواء في محرك الديزل أو البنزين.

قامت فولكس فاجن بفصل الإصدار الأمريكي من باسات عن الإصدار الخاص بالقارة الأوروبية وذلك بسبب المخاوف من أن باسات قد تصبح غالية الثمن جدا في الأسواق الأمريكية، لذلك قررت الشركة طرح نسختين منفصلتين ، بدءًا من B7 Passat التي ظهرت لأول مرة في عام 2006 كسيارة سيدان و 2007 كسيارة واجن. كما تم تقديم محركات ذات أربع أسطوانات و V-6 مرة أخرى ، جنبًا إلى جنب مع نظام الدفع الكلي للعجلات أو الدفع الأمامي.

بمرور السنوات حاولت فولكس فاجن تقديم باسات بشكل يعجب الذائقة الأمريكية لاستقطاب المشترين في الولايات المتحدة، وبالفعل لمواءمة الأذواق والأسعار الأمريكية جعلت باسات أكبر حجما مع موديل سنة 2012. للحفاظ على التكاليف منخفضة، أصبح تجميع نماذج باسات يتم في مصنع أمريكي جديد تمامًا في تشاتانوغا، ثم أخيرا قررت الشركة وقف خطوط إنتاج النموذج السيدان الشهير واستبداله بطرز أخرى أكثر ملائمة لذوق السوق الأمريكي الذي أصبح يفضل السيارات الرياضية كبيرة الحجم، ولا يقبل على سيارات السيدان.