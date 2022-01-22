فولكس فاجن تكشف رسميا عن لاماندو L بالسوق الصينى

أعلنت شركة فولكس فاجن العالمية الكشف عن سياراتها الجديدة لاماندو L ، والتى تعتبر نتاج المشروع المشترك SAIC-VWسايك فولكس فاجن ، كما انها تعتمد على على منصة MQB Evoالأحدث والتي يتم مشاركتها مع جولف Mk8.

وتستمد السيارة لاماندو L ، قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر ينتج عنه قوة 148 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات ، يقود العجلات الأمامية.

وتظهر السيارة لاماندو L المخصصة للاسواق الصينية بمصابيح أمامية LED ماتريكس الدقيقة والمتصلة بشريط LED ، كما انها تشترك في الكثير من إشارات التصميم مع موديل ارتيون وهو "كوبيه بأربعة أبواب" ، والتي تسمى CCفي الصين ، بالاضافة الى أبوابها بدون إطار وباب خلفي يعمل كهربائياً، والتصميم العام أنيق ورياضي .

بالاضافة الى غطاء محرك خاص بالإضافة إلى مدخل هواء منخفض قوي مشابه لما هو موجود في مجموعة فولكس فاجن IDالجديدة للسيارات الكهربائية مثل ID.4. كما أن التصميم لسقف السيارة رشيق ، بينما ظهر الجزء الخلفي مميز مع المصابيح الخلفية LED كاملة العرض.

ويضم التصميم الداخلى للسيارة ، شاشة مزدوجة و مجموعة عدادات رقمية مقاس 10 بوصات وشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة. وتبدو لوحة العدادات نفسها أيضًا مشابهة جدًا لما يوجد في جولف ، وهو شيء جيد بسبب التصميم البسيط بدون أزرار فعلية.

وهناك نظام إضاءة LED محيطي ، ونظام صوت Beats، وشاشة عرض رأسية ، ومقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً ، ومحدد تروس إلكتروني صغير ، وفتحة سقف ، وأيضاً IQ. كما تتوفر مجموعة من أدوات المساعدة للسائق تتكون من مثبت السرعة بالرادار ، ونظام التمركز بالمسار ، وتحذير النقطة العمياء ، وتنبيه حركة المرور الخلفية ، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ .

واكدت شركة فولكس فاجن ، انه ستبدأ مبيعات لاماندو L الجديدة هذا العام في الصين ، مع الإعلان عن الأسعار مع اقتراب إطلاقها للبيع.