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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

احلال وتجديد 31 محطة مياه بسوهاج خلال فترة السدة الشتوية

صدى البلد

 

اكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه جارى الاحلال والتجديد لعدد 31 محطة مياه نقالى والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر  حتى 7 فبراير من العام الجارى.


وأوضح رئيس مياه سوهاج أن أعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة باعمال الاحلال والتجديد وجارى أعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.


وأشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة إلى أن المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 31 محطة منها محطة بمركز طهطا ومحطتى مياه بمركز جهينة و 7 محطات بمركز اخميم وعدد 7 محطات مياه بمركز سوهاج ومحطة بمركز المنشاة و 3 محطات بمركز ساقلتة و 6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام.

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