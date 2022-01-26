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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يطمئن على سير الامتحانات ويشدد على المتابعة الميدانية للأمطار

رفع مياه الامطار
رفع مياه الامطار من الإسكندرية

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، سير الامتحانات التي تؤدى اليوم، الأربعاء، حيث انتهت الفترة الصباحية دون أي معوقات.

كما كلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمختصين بالتواجد الميداني على مدار اليوم للمتابعة والتعامل مع أي حالات طارئة والتدخل الفوري، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، ومنها شركات الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

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وفي هذا الصدد، كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ، ومتابعة عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار متوسطة بدأت فجر اليوم علي معظم مناطق المحافظة، ووصلت لعزيزة أحيانا الساعة، وفي الساعة 8:30 سقطت أمطار غزيرة وصلت لحد السيول، في مناطق البيطاش والمنتزه أول والمنتزه ثان.
وأشارت شركة الصرف الصحي في بيان إلى أن الأمطار لم تسفر عن أي تجمعات للمياه إلا في شارع النقل والهندسة، وتم رفعها على الفور بمعدات وسيارات الشركة.
ونظرا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس، أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تقرر تعطيل العمل اليوم، الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها، وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثنى من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤلون عنها وكذلك  المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا علي سلامة المواطنين.
ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التي تحددها الجهات المسئولة. 
من جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم، انتظام الامتحانات بجميع المدارس التي تضم صفوف الامتحانات، كما أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أول بأول.

الاسكندرية المصالح الحكومية الجهات التنفيذية الصرف الصحى الحماية المدنية المتابعة الميدانية الامتحانات توقعات

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