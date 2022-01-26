عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عمدة المعانى لكشف حقائق واسرار السبع المثانى.. كتاب عمرو بدر في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر عن  دار اوراق للنشر، كتاب "عمدة المعانى لكشف حقائق واسرار السبع المثانى"، للكاتب عمرو بدر للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتح فعالياته صباح اليوم، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وفي الكتاب إمتطى الكاتب جواد قلمه السيال ودحرج كلماته من جحر الإيمان حتى بدأ فقه الجمال واضحا ظاهرا فى كتابه الجديد.

الكاتب عمرو بدر، من مواليد محافظة الشرقية، مركز منيا القمح وهو باحث دكتوراة فى العلوم الاقتصادية إلى كونة باحث فى العلوم الاجتماعية له عدة أعمال مثل:  رواية عترة الصباح ٢٠٢٢، وكتاب عمدة المعانى فى بيان السبع المثانى ٢٠٢٢، وكتاب  فلسفة الذكر ( ذكر الله بين الهاله والقدسية )  بمعرض الكتاب ٢٠٢١ 

كما له عدة أعمال بحثية غير منشورة فى عدة مجالات مثل:   عقوبات منسية، الحرية المالية، اقتصاد المعرفة، قانون الصمت، المعرفة قوة.

دار أوراق للنشر كتاب عمدة المعانى لكشف حقائق واسرار السبع المثانى للكاتب عمرو بدر معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس

ترشيحاتنا

تفاصيل الساعات الأخيرة داخل منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار

بعد سلسلة من الفضائح.. جونسون يكشف عن مصيره في بريطانيا

يراقب مفاوضاته مع الأهلى.. الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

القتل الخطأ .. دار الإفتاء توضح حكمه وكفارته الشرعية

دعاء البرد الشديد .. كلمات لا ترد وتغفر الذنوب

صقيع وأمطار وشبورة.. الأرصاد:طقس الغد شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 6 درجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة.. موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بالدور 16 في كأس الأمم الإفريقية

أول ظهور لـ المتهم بخطف 5 طالبات وهتك عرضهن في بالمعادي.. شاهد

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

الأربعاء القارس.. ماذا يخبئ الطقس لـ 13 محافظة.. وهل تتوقف الدراسة ؟

عاصفة ثلجية تجتاح بلاد الشام وتتقدم إلى مصر والسعودية.. تفاصيل

اليوم أبرد أيام الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد التحسن في درجات الحرارة |فيديو

تصل 3 تحت الصفر .. الأرصاد: هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج

الحكومة: لدينا 73مليون جرعة من لقاحات كورونا.. ونتعاقد على عقارات لعلاج المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمة عالمية لظهور متحور جديد من كورونا.. "أوميكرون الخفي" يحير العلماء

مشروبات تساعد على تدفئتك في أبرد أيام الشتاء

5 أفكار لديكور المنزل لتجديد شقتك الصغيرة

بحضور أبطاله ونجوم الفن.. العرض الخاص لفيلم "تماسيح النيل".. صور

فيديو

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة الباردة غدا في 13 محافظة بالوجه البحري.. فيديو

فيديو جراف.. أبرز وأغرب حالات الطلاق في الوسط الفني

حريق مدينة نصر .. تفاصيل 180 دقيقة مرعبة وسط النيران "فيديو"

كلهم بايظين.. مشادة على الهواء بين تامر أمين وإلهام شاهين بسبب فيلم أصحاب ولا أعز "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ