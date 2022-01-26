عمدة المعانى لكشف حقائق واسرار السبع المثانى.. كتاب عمرو بدر في معرض القاهرة

صدر عن دار اوراق للنشر، كتاب "عمدة المعانى لكشف حقائق واسرار السبع المثانى"، للكاتب عمرو بدر للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي افتتح فعالياته صباح اليوم، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

وفي الكتاب إمتطى الكاتب جواد قلمه السيال ودحرج كلماته من جحر الإيمان حتى بدأ فقه الجمال واضحا ظاهرا فى كتابه الجديد.

الكاتب عمرو بدر، من مواليد محافظة الشرقية، مركز منيا القمح وهو باحث دكتوراة فى العلوم الاقتصادية إلى كونة باحث فى العلوم الاجتماعية له عدة أعمال مثل: رواية عترة الصباح ٢٠٢٢، وكتاب عمدة المعانى فى بيان السبع المثانى ٢٠٢٢، وكتاب فلسفة الذكر ( ذكر الله بين الهاله والقدسية ) بمعرض الكتاب ٢٠٢١

كما له عدة أعمال بحثية غير منشورة فى عدة مجالات مثل: عقوبات منسية، الحرية المالية، اقتصاد المعرفة، قانون الصمت، المعرفة قوة.