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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع الغربية والمحافظ يرفع الطوارئ.. شاهد

أعمال كسح وشفط مياه
أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع

واصلت مجالس المدن والأحياء بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأربعاء، أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع والطرق والأنفاق والكبارى بمراكز ومدن المحافظة.

ووجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء باستمرار عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع وأسفل الكباري أولا بأول، تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

وأكد محافظ الغربية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ بأجهزة المحافظة وإلغاء الإجازات، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة، مشددًا على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي.

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وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية، تعرضت  إلى سقوط أمطار متوسطة خلال الساعات الماضية، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة السير على الطرق.

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