بعد الطقس السيئ اليوم.. تعرف على موعد انتهاء موجة الأمطار وتحسن الأجواء

تعيش مصر هذه الأيام أجواء شتوية قارسة وتقلبات شديدة في حالة الطقس، وانخفاضا كبيرا في درجات الحرارة لتصل إلى الصفر ببعض المناطق خاصة المناطق الجبلية مثل جبال سانت كاترين.

ولا تزال التوقعات مستمرة بأن تؤثر التغيرات المناخية على مصر خاصة المحافظات الشمالية منها، التي شهدت موجة عنيفة من الأمطار وتساقط الثلوج وتقلبات مناخية عنيفة.

وبحسب خبراء الأرصاد فإن موسم الشتاء هذا العام سيكون شديد الضراوة وقاسي البرودة، بل إن البعض ذهب إلى أنه سيكون الأشد برودة عبر التاريخ خاصة على مصر وتحديدا المحافظات الشمالية.

وتمر البلاد اليوم بـ طقس شديد البرودة وهطول أمطار على معظم مناطق الجمهورية مصحوبة برياح شديدة، حيث يعتبر اليوم الأربعاء ذروة الطقس السيئ.

ولمعرفة موعد استقرار الطقس والأحوال الجوية في البلاد، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، إن الأجواء ستبدأ في التحسن التدريجي في نفس اليوم، الأربعاء، بالنسبة للقاهرة، ولكن على السواحل الشمالية ستكون هناك أمطار خفيفة.

تحسن في الأحوال الجوية

وتابع عبد العال في تصريحات لـ "صدى البلد"، بدء من الغد لن يكون هناك أمطار إلا على السواحل الشمالية بشكل خفيف، خاصة السواحل الشرقية وشمال الوجه البحري.

وأضاف أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع بالتدريج، وسيكون هناك تحسن ملحوظ بدء من يوم الجمعة الذي من المتوقع أن ترتفع فيه درجة الحرارة إلى 15 درجة، وستستمر في الارتفاع إلى 16 درجة يوم السبت.

وعن تأثير العاصفة "هبة" على الأحوال الجوية في مصر، أوضح رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، أن العاصفة هبة ليس لها علاقة بالأوضاع الجوية في مصر.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

الأربعاء 2022/1/26

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

القاهرة الكبرى: 12 5

السواحل الشمالية : 12 7

الوجه البحري: 12 6

جنوب سيناء والبحر الأحمر 20 11

وسط سيناء وشمال الصعيد 14 3

جنوب الصعيد 18 6

يومى الخميس والجمعة 27 - 2022/1/28

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى

القاهرة الكبرى: 15- 16 7 -8

السواحل الشمالية : 15 -16 8 -10

الوجه البحري: 15 -16 7 -8

جنوب سيناء والبحر الأحمر 17 -19 12-13

وسط سيناء وشمال الصعيد 15 -16 4 -5

جنوب الصعيد 17- 18 7 -8

علما بأن القاهرة الكبرى: القاهرة - الجيزة - القليوبية

السواحل الشمالية الغربية: السلوم - وسيدى براني – مرسى مطروح – الإسكندرية.

السواحل الشمالية الشرقية: دمياط – رشيد – بورسعيد – العريش – رفح المصرية.

شمال الدلتا: البحيرة – دمنهور – رشيد – المنصورة – كفر الشيخ.

جنوب ووسط الدلتا: المحلة الكبرى – طنطا – الزقازيق – المنوفية – بنها.

مدن القناة : السويس - الإسماعيلية

شمال الصعيد: الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج.

جنوب الصعيد: قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد.