أيهما أولى التصدق أم سداد الديون؟.. أعرف الحكم الشرعي

أيهما أولى التصدق أم سداد الديون ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب “عبدالسميع” قائلاً:" أنه يجب على الانسان ان يسد ما وجب عليه سداده، فالدين نوعان الاول دين حال ولأ بد من سداده قبل التصدق والثانى الدين المؤجل، فلا مانع من التصدق قبله لو كنت على علم انه سيكون لدي مال اخر واستطيع سداده.

هل يجوز التصدق قبل سداد الديوان؟

سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر اليوتيوب.

وأجاب شلبي قائلًا: إن الدَّيْنُ أمرُه عظيمٌ؛ لتعلُّق حق الغير بذمة المدين، منوهًا بأن من استدان وفي نيته الردُّ، فقد تكفل الله بقضاء هذا الدَّين في الدنيا أو الآخرة.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة



ففيها نبه إلى أن من كان عليه دين فيجب عليه أن يسد ما عليه أولًا ثم يخرج صدقة كيفما يشاء، فعلى المدين يسدد دينه الأول، ثم يتصدق والصدقة لها أجرها، لكن الدين وسداده هو الأهم والأولى، قائلًا: يجب سداد الدين أولًا.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة ، فقد حسمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محذرًا من التساهل في حقوق الناس من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحللها من صاحبه من قبل أن يؤخذ منه حين لا يكون دينارا ولا درهما فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه.

أيهما أولى سداد الدين أم الصدقة ، فأشار إلى أن الواجب على المدين أن يقضي الدائنَ حقَّه في وقته، ويحرم عليه تأخير القضاء من غير عذر، فمَطلُه والحالة هذه من الظلم المحرَّم، الذي يستحق عليه العقوبة الدنيوية والأخروية؛ فعن أبي هريرة قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْل الغني ظلم»؛ رواه البخاري ، ومسلم.

الصدقة

هل سداد الدين أولى أم الزكاة ؟

ال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، (هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟)، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك على أن يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

وأشار الى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

وأوضح: أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات علي تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.

أيهما أولى سداد الدين عن المتوفى أم النذر ؟

سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور عبر موقع الفديوهات “يوتيوب”.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر فالواجب أن يؤدى الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها أنه إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله.

ايهما أولى الصدقة أم سداد الديون

هل سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء في الزواج

من جانبه، أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن سداد الدين مقدم على مساعدة الأبناء او الأشقاء في تجهيزات الزواج.

وأجاب جمعة خلال أحد الدروس الدينية عن سؤال شخص يقول: “توفى والدي وورثت عنه ديونا مادية كبيرة وتجارة خاسرة، وشركاؤه يطلبون أموالهم بالأرباح رغم الخسارة ويعلمون ذلك بالإضافة إلى قرب زواج أختي، فهل أسدد الديون أم أجهز شقيقتي؟”، قائلا: “سداد الدين مقدم على زواج شقيقتك، وسداد أموال شركاء والدك في التجارة بدون أرباح، أي تعطيهم رأس المال فقط وليس لهم أرباح”.

وأكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أن من كان عليه دين لإنسان، وقبل أن يؤديه نذر بناء مسجد أو التصدق على الفقراء، والمال الذى عنده لا يكفى لقضاء الدين والوفاء بالنذر، فالواجب أن يؤدي الدين أولا، وأما النذر فيكون الوفاء به عند القدرة التى لا توجد إلا بعد قضاء الدين والالتزامات الأخرى.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال “ما حكم الدين فى سداد الدين قبل النذر عن المتوفى من تركته؟”، قائلة: “إذا تعلق بذمة الإنسان حقان ماديان، أحدهما لله والثانى للعباد ولا يملك إلا ما يوفى واحدا منهما قدم حق العباد على حق الله”.

حكم عدم استطاعة سداد الدين

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان عليه دين يجب عليه أن يقضيه لأصحابه لأن الدين أحق بالقضاء.

وأضاف "ممدوح" خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن الغارم إذا حل وقت أداء دينه ولا يستطيع أن يسد ما عليه من دين فهو من مصارف الزكاة لقوله تعالى {إنَّما الصدقاتُ للفقراء والمساكينِ والعاملينَ عليها والمؤلفةِ قلوبُهم وفي الرقاب والغارمينَ وفي سبيلِ الله وابن السبيلِ فَريضةً من الله والله عليمٌ حكيمٌَ}، والمفتى به فى دار الإفتاء المصرية أن الدائنين يجوز إسقاط الدين عنهم واحتسابه من الزكاة هذا فى حالة إن لم يستطيع أن يسد ما عليه من الدين وحاول بشتى الطرق.

أيهما أولى الذهاب للعمرة أم الوفاء بالنذر ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج “السائل والفقيه” المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وقال إن العمرة إذا كانت للمرة الأولى فتأخذ حكم الواجب فى بعض المذاهب لقوله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، والبعض قال هى نافلة، لكن إذا اشتاقت النفس لبيت الله الحرام فهى أولى لأن النذر دين والدين ممتد مدى الحياة ليس معلق على وقت معين.

وأضاف أنه عندما تعود من العمرة فلها أن تفى بالنذر الذى عليها، لكن هناك أحيانًا يقدم شيئًا آخر على العمرة لوجود دين أحق وأوجب كأن تكون ابنتها عقد عليها وهى تجهزها فأخذت من مال التجهيز لتطلع بها للعمرة فيؤجل زواج البنت أكثر من شهر وزواج البنت فى هذه الحالة أولى أما بالنسبة لحق الله فهو قابل للوفاء به فى أى وقت.