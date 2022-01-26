ضبط مصنع بدون ترخيص ولحوم فاسدة خلال حملات تموينية في البحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية حملات تموينية مكثفة على الأسواق بمراكز "بدر - كوم حمادة - دمنهور - إدكو".

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية، مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

حملات تموينية في البحيرة

وأسفرت الحملات عن ضبط الآتي :-

- ضبط مصنع لحوم مجمدة بدون ترخيص والتحفظ على ٢٠ كرتونة كبدة ، ١٠ كراتين لحوم مجهولة المصدر بإجمالي ٤٠٠ كجم ، ٣٠٠ طبق كبدة معبأ قطع و ميزان وماكينة لحام وكمية كبيرة من الاستيكرات والعبوات الفارغة.

- ضبط ٣٠ برميل أسماك مملحة زنة ٣٥كجم بإجمالي (واحد طن) تقريبا داخل مصنع بدون ترخيص وتم سحب عينات للتأكد من صلاحية المنتج.

- ضبط ١٠كراتين لحوم مجمدة مجهولة المصدر داخل أحد المحلات التجارية بإجمالي ٢٠٠ كجم.

- ضبط ٧ محاضر نقص وزن بمقدار ١٦الي ٩ جرام في الرغيف الواحد

- ضبط ٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

- ضبط ٤ محاضر عدم إعلان عن سعر ووزن الرغيف و مواعيد التشغيل

- محضر توقف عن الإنتاج لأحد أصحاب المخابز دون إذن مسبق

- ضبط ٤ مخابز تنتج خبز ناقص الوزن بين ٩حتى ١٩ في الرغيف الواحد

- ضبط ٧ مخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات

تحرير محضرين عدم نظافة أدوات العجين

تحرير محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر الرغيف

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين