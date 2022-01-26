أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

انتشرت خلال الساعات الأخيرة، أنباء كثيرة عن إقالة المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي من قناة بي إن سبورت.

من هو حفيظ دراجي ؟

المعلق حفيظ دراجي واحد من أفضل المعلقين العرب، وأحد أهم المشجعين الذين يحاطون بشعبية كبيرة في الوطن العربي، إلى جانب كل من عصام الشوالي من تونس، وعلي محمد علي من مصر، وخليل البلوشي من عمان.

ووفقا لمسيرة حفيظ دراجي، فقد بدأ العمل في الإعلام كصحفي في الجزائر ومقدم برامج سياسية واجتماعية في التلفزيون الجزائري قبل أن ينتقل إلى العمل في بي إن سبورت كمعلق رياضي ويحقق نجاحًا كبيرًا.

عندما أغضب التوانسة

بعد تتويج المنتخب الجزائري ببطولة كأس العرب على حساب تونس، احتفل دراجي بنشر صورة للاعب جزائري يحتفل بينما نظيره التونسي ملقى على الأرض وعلق عليها: هنا مر محارب الصحراء.

التعليق استفز الجمهور التونسي ودفع المحلل الرياضي طارق ذياب للرد عليه ومهاجمته، مما دفع دراجي لحذف المنشور والاعتذار.

المغاربة يقيمون دعوى ضده

تم تسريب محادثة - نُسبت لحفيظ دراجي - لم يثبت بعد صحتها، يسيء فيها إلى النساء المغربيات.

وبناءً على ذلك قرر نادي المحامين باللمغرب، رفع دعوى قضائية ضد المعلق حفيظ دراجي، وذلك لدى المحامي العام القطري.

وتقدم نادي المحامين بعريضة شكوى موجهة إلى النائب العام القطري عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، من أجل تحريك الدعوى الجنائية طبقا لمقتضيات القانون الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

هل أقالته بي إن سبورت

على الرغم من تداول الكثير من الأنباء حول خبر الإقالة، لكن لم يصدر حتى الآن قرار رسمي من القناة القطرية بخصوص حفيظ دراجي.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات للرد على خبر إقالة حفيظ دراجي بالنفي تمامًا، حيث وصف الحديث عن ذلك بأنه "كلام فارغ".

ولا زال الجدل ثائرًا حول التسريب الذي أدان به المغاربة حفيظ دراجي، وسط مطالبات على مواقع التواصل لقناة بي إن سبورت بإقالته حتى تتفادى غضبة الجمهور المغربي.

ويباشر حفيظ دراجي في الوقت الحالي التعليق على مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تجري منافساتها حاليا بالكاميرون.