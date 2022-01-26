بعد إقرار مواد علمية بمناهج القضايا المجتمعية .. خبراء تعليم يكشفون لـ "صدى البلد" أهميتها لطلاب الجامعات : حل جذري لعلاجها وتحليلها

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إنه مع قرار المجلس بتطبيق منهج تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، والذي يتم تدريسه بكافة الجامعات لانه سيعالج ويقوم بتحليل المشكلات المجتمعية والتي تدور حول الزيادة السكانية، وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد وغيرها من المشكلات التي تتعلق بمشاكل المجتمع.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن هذا القرار سيعمل علي ترقية جيل من مسؤولين قادرين على التعامل مع التعقيدات وتعزيز تغيير القضايا المجتمعية والمساهمة في حلها بدلا من سماع المشكلة دون تدخل للحل.

وأضاف الخبير التربوي، أن هذه المواد اذا درست في الجامعات ستؤدي الي التحرك من التركيز الضيق على التعليم إلى عملية تعليمية أوسع نطاقا لتغطي جوانب المجتمع كافة، إلى ظهور أجيال تقوم بتحليل المشكلات المجتمعية وغيرها.

وأعلن الخبير التربوي، أن إصلاح المنظومة التعليمية لا ينبغي أن يركز على المدارس وحسب، بل على الطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع التعليم.

وتابع: لا ينبغي أن يقتصر الإصلاح على طرح سلسلة من التغيرات المحددة في المناهج الدراسية القائمة لتلبية احتياجات سوق العمل اليوم، بل لابد من أن يكون التركيز على بذل الجهد لدفع تنمية الاسرة المصرية على جميع الأصعدة.

ومن جانب اخر أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن يأتي الاهتمام بمقرر تنمية الأسرة المصرية ضمن مقرر القضايا المجتمعية، وتدريسه بكافة الجامعات، وهو ما سيمثل حلا جذريا للعديد من مشكلات المحتمع، بإعتبار ان الاسرة هي النواة الاساسية للمجتمع، واساس تقدمه وتطوره.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن ذلك في ظل مجموعة ملحة من المتطلبات منها: عدم المام الكثير من الخريجين والمقبلين علي الزواج بالاساليب الصحيحة صحيا وتربويا ونفسيا واجتماعيا بتكوين الاسرة.

وأضاف الخبير التربوي، أن سعي الدولة المصرية لتنمية دور الأسرة المصرية لما نشهده في المجتمع المعاصر من تزايد حالات الطلاق والتفكك الاسري، مما يعود بالاثار السلبية علي الابناء، وتزايد معدلات الجريمة بين افراد الاسرة الواحدة مثل حوادث القتل والسرقة في ظل تلك التحديات الكبري التي تهدد المجتمع وتماسكه

وأعلن الدكتور تامر شوقي عن اهمية تدريس مقرر تنمية الاسرة المصرية لكافة طلاب الجامعات ليتضمن ذلك المقرر موضوعات تتصل بـ :

1- الكشوفات والفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج وذلك لتجنب المشكلات الصحية التي قد تحدث للابناء فيما بعد.

2- التعريف بالعوامل السلبيىة المؤثرة في نمو الاطفال منذ الحمل الي ما بعد الولادة وذلك لتجنب تلك العوامل التي قد تسبب اعاقات مدي الحياة.

3- الاسس الدينية والفضائل المتصلة بأهمية بناء الاسرة وتماسكها واسهامها بشكل ايجابي في المجتمع.

4- الاساليب النفسية السليمة لتربية الابناء مما يسهم في خلق شخصيات سوية لديهم.

5- الاساليب المناسبة للتعامل مع المشكلات والضغوط النفسية والمجتمعية والاقتصادية المختلفة وكيفية التغلب عليها بشكل صحي.

6- تدريب الطلاب والطالبات علي ادوارهم ومسؤلياتهم كأب أو كأم داخل الاسرة.

كما يمكن ان يرفق بهذا المقرر دليلا باسماء الوحدات والمراكز المختصة بمشكلات الاسرة سواء صحية او نفسية او دينية او اجتماعية في حالة الاحتياج اليها.

ومن جانبة أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، ان خريجين الجامعات يحملون المؤهلات، لكنهم لايمتلكون منظومة المهارات الضرورية للتصدي للتحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية التي تواجه المجتمع أو حتى لتلبية احتياجات موقع العمل، وهو الهدف المطلوب من الجهود الإصلاحية.

وأوضح الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذة المواد العلمية تهدف إلى تحول أهداف التربية من التركيز على حفظ المناهج وتذكرها، إلى مساعدة التلاميذ على التفكير والقراءة النقدية، والتعبير عن أنفسهم بوضوح وإقناع، والمساهمة في حل المشاكل المعقدة في المجتمع الذي يعيش فية.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن هذا القرار سيعمل علي ترقية جيل من مسؤولين قادرين على التعامل مع التعقيدات وتعزيز تغيير القضايا المجتمعية والمساهمة في حلها بدلا من سماع المشكلة دون تدخل للحل.

وتابع الخبير التربوي، أن الدولة المصرية تحرص علي تنمية دور الأسرة المصرية لما نشهده في المجتمع من تزايد حالات الطلاق والتفكك الاسري، مما يعود بالاثار السلبية علي الابناء، وتزايد معدلات الجريمة بين افراد الاسرة الواحدة مثل حوادث القتل والسرقة والادمان في ظل تلك التحديات الكبري التي تهدد المجتمع وتماسكه.

وأعلن أن إضافة مواد جديدة على الطلاب هدفها وتعزيز وتعميق القيم والهوية والانتماء، لتأهيل الأجيال القادمة لتكون لديهم القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.

وافق المجلس الأعلى للجامعات على إدراج مواد علمية حول موضوع تنمية الأسرة المصرية، ضمن مقرر القضايا المجتمعية، ويتم تدريسه بكافة الجامعات.

كما قرر المجلس فتح باب التقدم للسادة أعضاء هيئة التدريس لتحديث السيرة الذاتية وإضافة أعضاء جُدد، للبدء في تشكيل اللجان العلمية وقوائم المُحكمين للدورة الرابعة عشر.

بينما قدم الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم عرضًا، حول مبادرة تنمية مهارات وجدارات المستقبل لطلاب الجامعات، والتي تستهدف تنمية مهارات: (الذكاء الاجتماعي، المهارات الرقمية، الملكية الفكرية، ريادة الأعمال، المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومُتناهية الصغر، تسويق الذات، بناء الشبكات وفرق العمل، وغيرها من المهارات العصرية).

وقد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بجامعة أسوان، بحضور د. محمد لُطيف أمين المجلس والسادة أعضاء المجلس.

قدم المجلس الشكر لأسرة جامعة أسوان، برئاسة د. أيمن عثمان رئيس الجامعة، لاستضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

بدأ المجلس جلسته باستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها من جانب الجامعات واللجان التي شكلها المجلس لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، أثناء زيارة سيادته لجامعة كفر الشيخ، في 14 ديسمبر الماضي، واستعرض المجلس تقارير الجامعات واللجان المُشكلة بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن البرامج التنفيذية التفصيلية لكافة التوجيهات.