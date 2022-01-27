بعد طرحها للاستثمار.. تعرف على بحيرات مفيض توشكي جنوب باريس بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد ، عن تسليم مساحة 30 ألف فدان كمرحلة أولى بنطاق بحيرة مفيض توشكي جنوب مركز باريس للمنتفعين بهدف الاستثمار الزراعي.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة تنموية شاملة للاستفادة من مياه بحيرة مفيض توشكي والتي تمتد على مساحة 700 كيلو متر مربع وذلك بالتعاون الجهات المختصة لزراعة مساحة 200 ألف فدان بنطاق مركز باريس على مياه تلك البحيرات والتي لم تستغل منذ عام 1998م .

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جرى التنسيق لاستغلال مياه البحيرة فى إنتاج الأسماك الطازجة بالتعاون مع هيئة الثرة السمكية وجهاز الخدمة الوطنية وتحت إشراف الوزارات المختصة ومنها الزراعة والري، مؤكدا على أنه يجرى تنفيذ أعمال تمهيد وفتح طرق ترابية تؤدى للبحيرة على مسافة أكثر من 60 كيلو متر طولي.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ تلك المشروعات التنموية تأتى ضمن خطة الدولة للاستفادة من المقومات الطبيعية بالمحافظة بما يحقق عوائد اقتصادية مرتفعة ويوفر أكبر عدد من فرص العمل والاستثمار وخاصة لاهالى مركز باريس بصفة خاصة ولكل شباب الخريجين والمستثمرين من شتى ربوع المحافظات.

وأكد الزملوط أنه من المقرر التوسع فى مشروعات الإنتاج السمكي وتنفيذ مصانع لإنتاج الفيلية وتعبئة الأسماك فى موقع البحيرة.