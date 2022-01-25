وصول 124 بطاقة تموين ذكية للمنتفعين بمراكز الوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، عن وصول 124 بطاقة تموين ذكية جديدة "بدل فاقد– بدل تالف– فصل اجتماعي" إلى المديرية.

أكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في بيان صحفي له، تسليم البطاقات، في مراكز ومدن المحافظة الخمسة، من خلال المكاتب والإدارات التموينية، وجرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتسليمها للمنتفعين.

اقرا ايضا:

وأضاف صلاح، أنه جرى تسليم 124 بطاقة تموينية ذكية جديدة "بدل فاقد– بدل تالف: للإدارات التموينية، منها 74 بطاقة لمركز الخارجة لافتا إلى أن المديرية تكثف حاليًا الحملات التموينية الموسعة بالإدارات لتشديد الإحكام والرقابة على الأسواق.

كما وجه مدير التموين في الوادي الجديد، بعدم ترك البطاقة التموينية لدي صاحب المخبز حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أي تلاعب.