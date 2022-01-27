وزيرة البيئة: توفيق أوضاع 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، أن الملف البيئى فى مصر شهد تطوراً كبيراً منذ عام 2015 حتى الآن، نظراً للقيادة الواعية والحكيمة التى وضعته على رأس أجندتها ووضعت أسسا لدمج البعد البيئى فى جميع القطاعات ومسارات التنمية، مشيرةً إلى وجود خلط كبير فى مفهوم الملف البيئى لدى الأفراد واقتصاره على موضوعات محددة بعينها كالتلوث والضوضاء، ولكن بحلول عام 2018 بدأ التغيير الفعلى للغة الحوار وأصبح ملفاً مهماً لدى جميع القطاعات ولم يعد يُنظر إليه على أنه ضرب من ضروب الرفاهية.

جاء ذلك خلال حوار الدكتورة ياسمين فؤاد مع عدد من رؤساء التحرير وكبار الكتاب لإصدارات مؤسسة الأهرام، خلال الندوة التى عقدتها المؤسسة بمقرها، والذى شهد قيام وزيرة البيئة بالرد على استفسارات وتساؤلات الحضور، والتى أوضحت خلالها التطور الذى شهده الملف البيئى ليكون ملفا يرتبط بالاقتصاد ومسارات التنمية، حيث وضعت الوزارة مجموعة من الركائز والأدوات للعمل على هذا الملف، مما يحقق الحفاظ على البيئة ومواجهة المشكلات البيئية والكوكبية مثل تغير المناخ والأوزون وفى نفس الوقت السير فى مسارات التنمية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الخطوات التى اتخذتها مصر لدمج البعد البيئى فى جميع قطاعات الدولة، حيث تم تحضير موازنة الدولة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى طرح وزارة المالية لأول سندات خضراء سيادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما وضعت البنوك شرطاً لتمويل المشروعات بألا يكون لها تأثير سلبي على التغيرات المناخية.

ولفتت إلى تعاون الوزارة أيضًا مع جهات مختلفة من أجل تنفيذ مشروعات نظيفة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، كمشروعات الطاقة المتجددة فى المدن ومشروعات البيوجاز فى القرى الريفية التى تعتبر دخلا لكثير من الشباب فى القرى، كما أمدت الفلاحين بالآلات والمعدات لتدوير قش الأرز الذى أصبح له قيمة اقتصادية وتم القضاء على تلك المشكلة التى أرقت المجتمع المصرى لسنوات طويلة.

وقالت إنه تم العمل أيضاً على منح الفنادق العلامة الخضراء وجار منحها أيضاً لمراكز الغوص، كما عملت الوزارة على دمج المجتمعات المحلية فى المحميات الطبيعية فى مسارات التنمية وأصبح لهم دخل يعتمدون عليه، كما تم إدخال مستثمرين داخل المحميات بما لا يخل بطبيعتها ونظامها، كذلك تم عمل شراكات مع العديد من الجهات، خاصة وزارتى السياحة والآثار والبترول والثروة المعدنية، من أجل العمل على معالجة مشكلات الماضى بطرق مختلفة غير تقليدية للعمل على حلها، حيث أطلقنا مع وزارة السياحة حملة “إيكو إيجيبت” للترويج للمحميات الطبيعية، وتم إعداد دليل النزل البيئية، وبدأنا فى خلق مناخ داعم للسياحة البيئية، كما تم تطوير نظام إدارة المحميات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى الشراكات التى نفذتها وزارة البيئة مع وزارة البترول، حيث تم الانتهاء من توفيق أوضاع 13 شركة تقوم بالصرف على خليج السويس بتكلفة تقدر بحوالى 7 مليارات دولار، وجار العمل على خفض نسب الأمونيا بخليج أبوقير، حيث تم تمويل شركة أبو قير للأسمدة بمبلغ 100 مليون دولار لتوفيق أوضاعها، حيث تتسبب الشركة فى حوالى نصف نسب الأمونيا بخليج أبو قير.

وفى مجال المخلفات أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم العمل على القانون الجديد لتنظيم إدارة المخلفات، كما تم إعلان التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات لكهرباء، وتم أيضاً التخلص من المبيدات المهجورة والمخزنة منذ 30 عاما بالصف لحرقها فى المحارق الخاصة بها فى الخارج، كما تم معالجة محولات الكهرباء المسببة للسرطان وتشارك العمالة المصرية المدربة الآن فى مساعدة دول مثل الأردن ولبنان على معالجة زيوت المحركات لديها.

وعلى المستوى الدولى، أكدت وزيرة البيئة أن رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجى ساهمت فى رسم خريطة الطريق حتى عام 2050، مشيرة إلى استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ 27 للتغيرات المناخية الذى يعد أكبر مؤتمر متعدد الأطراف فى أروقة الأمم المتحدة، حيث يصل عدد المشاركين فيه إلى حوالى 30 ألف مشارك و120 رئيس دولة، مشددة على أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التى حازت على تنظيم مؤتمرين دوليين على التوالى على المستوى البيئى.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى تحالف التكيف الذى بدأته مصر مع المملكة المتحدة قبل عامين، لوضع المزيد من الأهداف للتكيف والمرونة، أسوة بالتخفيف، خاصة فيما يتعلق بوسائل التنفيذ والآثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات شديدة الهشاشة، والتى ستتأثر أكثر من غيرها بالتأثيرات السلبية لتغير المناخ، موضحة أن ملف تمويل المناخ يعد من أصعب الملفات التى ستحاول مصر جاهدة من خلال المؤتمر للوصول إلى التمويل المطلوب لمساعدة الدول النامية وخاصة أفريقيا، نظراً لاهتمام مصر بمصالح الإخوة الأفارقة، وهو ما ظهر جلياً عندما أطلق رئيس الجمهورية مبادرتى أفريقيا للطاقة المتجددة والتكيف، خلال قيادتنا للجنة وزراء البيئة الأفارقة قبل 6 أعوام، والتى تعتبر فرصة فريدة، فقد كانت أفريقيا تتحدث بصوت واحد.

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