وصول جثمان الراحل ياسر رزق الي مسجد المشير طنطاوي لإقامة صلاة الجنازة.. فيديو

وصل منذ قليل جثمان الكاتب الراحل ياسر رزق الي مسجد المشير طنطاوي لإقامة صلاة الجنازة. وذلك وسط حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين أبرزهم مصطفي بكري.

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.

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