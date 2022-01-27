عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السيناريست أحمد صبحي يشارك بـ "أوهام الكهف" في معرض القاهرة للكتاب 2022

احمد صبحي
احمد صبحي

طرحت الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، أحدث إصداراته عن دار شهر زاد للنشر رواية جديدة، بعنوان"أوهام الكهف"، والتي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ53 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تلقي رواية "أوهام الكهف"، الضوء على فكرة أن الخرافه تسيطر على العقل البشري وتجعله يرى الأشياء والحقائق بمفهوم خاص لدى كل فرد فهو يفسر الظواهر التى تحدث حسب معتقده العقلى، خاصة أنه تربى على هذا المعتقد فهو دائما في حالة من القلق والخوف من تغييره حتى ولو كان بداخله يرفضه لانه يشعر أن التغيير قد يأتي اليه بغضب أو عقاب شديد من قوى أكبر منه لا يستطيع أن يتحداها فيستسلم للوهم والخرافة خوفا من المجهول.

وتعد رواية "أوهام الكهف" العمل الروائي الثالث، للكاتب والسيناريست أحمد صبحي، وذلك بعد النجاح الكبير لكل من روايته الأولى التي جاءت بعنوان "بردية العشق والخوف" و استوحاها من بردية فرعونية، وروايته الثانية "إيجو"، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي و نظر الإنسان إلي نفسيتة وما بداخلها.

ومن جانبه، أعرب صبحي عن سعادته الكبيرة بطرح"أوهام الكهف"، وحيث تدور أحداثها حول الخرافات والأساطير، وتحكي الرواية عن جليلة، فتاة اكتشفت أن الخرافة و الأوهام تسيطر علي عقول أهل قريتها فقررت أن تستغل جهلهم وخوفهم من المجهول والسيطرة عليهم والانتقام منهم فتتمكن من ذلك، ولكن في عز تمكنها تجد من يظهر لينزع عنها قداستها المزيفة.

يشار إلى أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخرا مسلسل "حي السيدة زينب"، عبر شاشات القنوات الفضائية،  بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، وسامية طرابلسي، وآخرين، وإخراج محمد النقلى.

الجدير بالذكر أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها "البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة"، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.

السيدة زينب حى السيدة زينب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة للكتاب أحمد صبحي مسلسل حي السيدة زينب السيناريست أحمد صبحي

موضوعات متعلقة

خالد الصاوي يكشف آخر تطورات حالته الصحية

مروة نصر تطرح أغنية "انا كوين".. فيديو

عروض المنصات تدخل المنافسة.. حفل إفتتاح مهرجان جمعية الفيلم السبت المقبل

حضور كبير لورشة الديكور السينمائي ثلاثية الأبعاد بالقومي للسينما.. صور

سعاد حسني.. 5 زيجات و3 وصايا وقصة وفاتها.. أسرار في حياة السندريلا

فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكى: 6 أشياء يفعلها الأشخاص الأقوياء عقليا

الجريمة يحقق 18.8 مليون جنيه.. تفاصيل إيرادات الأفلام في دور العرض السينمائي

وفاء عامر تطلب من جمهورها الدعاء بالشفاء للفنان جلال الشرقاوي

ترشيحاتنا

ننشر ملامح نتائج استراتيجية صناعة التمور المقرر إعلانها قريبًا.. وخطة «التجارة والصناعة» لتطوير القطاع

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أمم إفريقيا.. الأخطاء التحكيمية وإصابات كورونا أبرز كوارث التنظيم

بسبب تعرضه للعنف.. فلسطيني من أصل أمريكي يتوفى بعد اعتقاله في إسرائيل

دعاء المطر.. أفضل الأدعية المكتوبة وقت تساقط الأمطار «الّلهم اسقنا غيثاً»

التنمية المحلية: توقف الأمطار في 5 محافظات وتساقط الثلوج بسانت كاترين وغلق ميناء شرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

مدير مستشفيات البحر الأحمر ينفي ولادة «طفل شمعي» كل شهر بالمحافظة

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ