السيناريست أحمد صبحي يشارك بـ "أوهام الكهف" في معرض القاهرة للكتاب 2022

طرحت الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، أحدث إصداراته عن دار شهر زاد للنشر رواية جديدة، بعنوان"أوهام الكهف"، والتي تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في دورته الـ53 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تلقي رواية "أوهام الكهف"، الضوء على فكرة أن الخرافه تسيطر على العقل البشري وتجعله يرى الأشياء والحقائق بمفهوم خاص لدى كل فرد فهو يفسر الظواهر التى تحدث حسب معتقده العقلى، خاصة أنه تربى على هذا المعتقد فهو دائما في حالة من القلق والخوف من تغييره حتى ولو كان بداخله يرفضه لانه يشعر أن التغيير قد يأتي اليه بغضب أو عقاب شديد من قوى أكبر منه لا يستطيع أن يتحداها فيستسلم للوهم والخرافة خوفا من المجهول.

وتعد رواية "أوهام الكهف" العمل الروائي الثالث، للكاتب والسيناريست أحمد صبحي، وذلك بعد النجاح الكبير لكل من روايته الأولى التي جاءت بعنوان "بردية العشق والخوف" و استوحاها من بردية فرعونية، وروايته الثانية "إيجو"، والتي تدور أحداثها حول مرض نفسي و نظر الإنسان إلي نفسيتة وما بداخلها.

ومن جانبه، أعرب صبحي عن سعادته الكبيرة بطرح"أوهام الكهف"، وحيث تدور أحداثها حول الخرافات والأساطير، وتحكي الرواية عن جليلة، فتاة اكتشفت أن الخرافة و الأوهام تسيطر علي عقول أهل قريتها فقررت أن تستغل جهلهم وخوفهم من المجهول والسيطرة عليهم والانتقام منهم فتتمكن من ذلك، ولكن في عز تمكنها تجد من يظهر لينزع عنها قداستها المزيفة.

يشار إلى أن السيناريست أحمد صحبي، عرض له مؤخرا مسلسل "حي السيدة زينب"، عبر شاشات القنوات الفضائية، بطولة سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر، ريهام سعيد، وسامية طرابلسي، وآخرين، وإخراج محمد النقلى.

الجدير بالذكر أن الكاتب والسيناريست أحمد صبحي، كتب مجموعة من المسلسلات المصرية من بينها "البيت الكبير، والسبع وصايا، والمطلقات، تماسيح النيل، ورق التوت، فتيات صغيرات، ومسلسل الرسوم المتحركة فطوطة وتيتا مظبوطة"، كما شارك في كتابة سيناريو مسلسل الزوجة الثانية.