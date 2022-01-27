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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

شحن 3950 طن صودا
شحن 3950 طن صودا كاوية من ميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد  السفينة  GUDENA وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء .

وسجلت موانئ  بورسعيد  دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة   حاويات وخروج  سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 6 سفن  . 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة   ومتواجد على الأرصفة  سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات . 

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وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن  على الأرصفة .

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