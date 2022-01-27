تداول 17 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة GUDENA وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3950 طن صودا كاوية من الميناء .

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 17 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 6 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة .