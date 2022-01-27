وزير التنمية المحلية يشيد بحصول محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو 9001

أشاد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بحصول محافظة بورسعيد، على شهادة الأيزو كأول محافظة مصرية تحصل على شهادة الأيزو ٩٠٠١، فى ظل تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة التي طبقتها الدولة للمرة الأولى ببورسعيد، مما أهلها للتقدم للحصول على شهادة الأيزو، حرصا على استكمال منظومة التطوير بالقطاع الإداري والحكومي داخل بورسعيد و تقديم خدمات مميزة للمواطنين ، من خلال تطوير أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة.

وكانت الشركة المانحة لشهادة الأيزو ٩٠٠١، أعلنت أمس عن حصول ديوان عام محافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ٩٠٠١، و ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ بورسعيد مع المراجعين الخارجين للشركة المانحة لشهادة الأيزو .

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزير التنمية المحلية على دعمه المتواصل لمحافظة بورسعيد، معربا عن سعادته لحصول الديوان العام لمحافظة بورسعيد على شهادة الأيزو ٩٠٠١، والتى كانت ثمار جهد متواصل للعاملين بالديوان العام والشعور بالمسؤولية، والرغبة فى التطوير المستمر و الوصول لأفضل مستوى إداري .

وكان محافظ بورسعيد قد وجه الشكر والتقدير لكافة الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الجودة بديوان عام محافظة بورسعيد و جميع العاملين بديوان عام المحافظة، وذلك على جهودهم المتواصلة و إصرارهم على النجاح ، فور إعلان نتيجة المراجعين الخارجيين للشركة المانحة لشهادة الأيزو،.

وأكد أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا غير مسبوق فى مجال العمل الإداري ، والتي تقوم بشكل أساسي على تزويد الديوان العام بأحدث النظم الإلكترونية، وميكنة كافة الإدارات فضلا عن الارتقاء بمستوى العاملين على أعلى مستوى من خلال التدريب المستمر.

ولفت إلى أن الهدف من التطوير هو خدمة المواطنين فى المقام الأول من خلال تقديم خدمات مميزة للمواطن ، عبر تطور أداء العاملين وتنمية مهاراتهم ورفع كفاءتهم تماشيا مع التطور فى البنية التحتية الذي جرى بالمحافظة.