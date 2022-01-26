تفريغ 1907 سيارات بميناء غرب بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة GMT ASTRO وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 209 أمتار والغاطس 7.9 متر وذلك لتفريغ 1907 سيارات بالميناء.

وسجلت موانئ بورسعيد دخول وخروج 23 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة و متواجد علي الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة .

كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بموانئ بورسعيد لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .