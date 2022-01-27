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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج الطفل الشمعي

الطفل الشمعي
الطفل الشمعي

الطفل الشمعي أو طفل الخريطة حالة نادرة الحدوث عالمياً، وذلك لأن شكله يشبه تقاسيم الخريطة.

والاسم العلمى للطفل الشمعي هو “الطفل الكولوديوني ” وهو عبارة عن طفل مغطى بغشاء شمعي خشن وغير مرن مما يعطي للطفل شكله الغير معتاد ، يكون لديه أعين لا يقدر على اغماضها، وفم دائري ثابت الشكل ولا يستطي استعمال شفتيه، أو تحريك جسمه مما تسبب هذه الطبقة الشمعية الوفاة للطفل خلال وقت قصير جدا.

 

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أسباب المرض الشمعي 

1–قد يكون ولادة الطفل الشمعي بسبب أمرا وراثيا، وغالبا ما يتم اكتشافه خلال إجراء اختبارات جينية قبل الحمل .

2-ويمكن أن يصاب الطفل بالجلد الشمعي بسبب السيميتيدين وبعض مضادات الاكتئاب والفيتامينات ب3 .

3- ويمكن أيضا أن يتعرض كبار السن لأزمة الجلد الشمعي مع تقدم العمر، ويحدث غالبًا في الأطراف السفلية وخصوصًا في الأجواء الباردة .

4-ويصاب بعض الأشخاص حول العالم بمرض الجلد الشمعي بسبب جفاف الجلد الشديد الغير طبيعي.

علاج الطفل الشمعي 

1- من المفترض أ يتم وضع الطفل الشمعي في غرفة رطوبة عالية ، ومراقبته جيدا لعدم حدوث مضاعفات .

2- من المتوقع أن تواجد الطفل في بيئة عالية الرطوبة تحد من تطور الغشاء الشمعي المتواجد عليه، حتى يبدأ هذا الغلاف الشمعي في الزوال من تلقاء نفسه دون نزعه من الجسم .

3- كما يجب وضع المرطبات الخفيفة على الجسم مثل الزيوت الخفيفة التي تناسب البشرة ، مما تساعد طبقة الغلاف الشمعي على الزوال بسهولة. 

4- كما يجب استخدام الأدوية والكريمات الموضوعية التي يقوم الطبيب بوصفها لعلاج الطفل الشمعي .

 

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