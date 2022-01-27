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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رسالة من بابا الفاتيكان إلي ملك البحرين| تفاصيل

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

تلقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد، رسالة خطية من قداسة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان، تتعلق بعلاقات التعاون الثنائي الوثيق بين مملكة البحرين والفاتيكان.

وتسلم الرسالة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية البحريني اليوم، لدى استقباله في مقر وزارة الخارجية،  المطران يوجين مارتن نوجينت، سفير الكرسي الرسولي (الفاتيكان) المعين في مملكة البحرين. وفق صحيفة الأيام.

وكانت قد أقرت لجنة الخدمات النيابية فى البحرين المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2021 بإضافة بند جديد برقم (6) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المتضمن سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمَّن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID -19) لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر يونيو 2021 وبحد أقصى مقداره (%100) من الأجر المؤمَّن بموجبه عن شهر يونيو 2021، و(%50) عن الشهرين التاليين له.

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من جهتها، أوردت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إحصائيات الدعم المالي لأجور البحرينيين في المنشآت المتضررة من تداعيات فيروس كورونا للفترة من يونيو إلى أغسطس 2021، حيث بلغ مجموع الدعم المالي لشهر يونيو 2021 مبلغ (28,715,680) دينار، وهو ما يمثل 100% من أجور البحرينيين في المنشآت المستحقة للدعم في هذا الشهر، في حين بلغ مجموع الدعم 14,446,236 و14,546,659 دينار لشهري يوليو وأغسطس على التوالي من أجور البحرينيين في المنشآت المستحقة للدعم في هذين الشهرين، وفق صحيفة “الوطن” البحرينية.

أما بخصوص عدد العمال البحرينيين المستفيدين من الدعم المالي، فقد بلغ 56,613 عامل بحريني في شهر يونيو 2021، ووصل عدد البحرينيين المستفيدين إلى 57,515 عامل بحريني في نهاية شهر أغسطس 2021.

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