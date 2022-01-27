اسم أكبر من أي لقب .. سلاف فواخرجي عن المخرج شريف عرفة

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخراجي، متابعيها صورة جديدة لها برفقة المخرج عمرو عرفة عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت سلاف فواخرجي علي الصورة قائلة "مع العزيز شريف عرفة اسم اكبر من اي لقب" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

ونجحت الفنانة سلاف فواخرجي فى الدخول إلى قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة على منصة شاهد vip، من خلال مسلسلها “ عنبر 6 ” ، والذى يُعرض حاليًا.

"عنبر 6" بطولة صبا مبارك، سلاف فواخرجي، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلى متري، فادى إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزى الخولي، غيرتا عون وغيرهم.