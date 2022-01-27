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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة المغربية تبحث فتح حدود المملكة مع جيرانها

المتحدث باسم الحكومة
المتحدث باسم الحكومة المغربية

أكد  مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ، إن موضوع فتح الحدود يناقش داخل الحكومة بشكل جدي ومن وجهة نظر متعددة ومختلفة.

وذكر بايتاس، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة  ناقشت جميع المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع؛ منها الوضعية الوبائية وانتشار الفيروس في البلاد، ودراسة كل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الحكومة تدارست الموضوع خلال اجتماعها اليوم الخميس، وسيبقى النقاش مفتوحا بناء على المعطيات التي سيتم تجميعها في أفق اتخاذ القرار المناسب في الأيام المقبلة. 

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