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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع مياه الشرب عن 12 قرية بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المهندس محمد  عبد الجليل رئيس  مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم  ، عن توقف  محطة مياه الشرب بقرية أبو جندير  بمركز إطسا بمحافظة الفيوم،  نظرا لسوء المياه  أمام مأخذ المحطة  .

أدى ذلك الى انقطاع  المياه عن 12 قرية وهي : ( قرية الكاشف وأبو ديهوم والونايسة والـ  180 وشكرى والصعايدة وفيصل ويعقوب والشيخ عبد الله وأبو عوض والسودانى  وياسين  وتوابعها ).

أضاف رئيس الشركة أنه سيتم تشغيل المحطة بعد تحسن المياه أمام المأخذ ، وذلك بسبب السدة الشتوية  التى أثرت على مياه الترع بالمأخذ.

من جانب آخر وجه  المهندس محمد عبدالجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم مسئولى الشركات التى تتولى مهام تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى اطسا ويوسف الصديق بضرورة زيادة نسب التنفيذ و الانتهاء من نهو الأعمال في مواعيدها المحددة والتى تعود بالنفع على المواطن فى تحسين وتجويد الخدمه طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة .

كما طالب مسئولى ومشرفى المشروعات بالشركة بحل أى مشكلات أو معوقات تعوق عمليات التنفيذ وتقديم كافة أوجه الدعم الفني اللازم من أجل زيادة معدلات التنفيذ للمشروعات التى يتم تنفيذها من أعمال المد والتدعيم والاحلال والتجديد. 
 

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

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الفيوم مياة الشرب محطة أبو جندير سوء المياه

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