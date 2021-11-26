قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات متواصلة ابتداء من الساعه العاشرة مساء غدا الجمعة حتى الساعه السادسة صباح يوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021 عن مناطق : مدينة الفيوم وقرى المركز وتوابعهم -مركز و مدينة اطسا ، قلهانه، دفنو، منية الحيط، مطول، قلمشاه والعجميين، طبهار، النصارية بمركز ابشواى مطرطارس، الكعابى، جرفس، ابو عيطه، وتوابعهم بمركز سنورس و النزلة، الحامولى، الشواشنه وتوابعهم بمركز يوسف الصديق) .

وذلك بسبب أعمال إستكمال تحويل المرافق بمنطقة السواقى وأيضا أعمال الصيانة اللازمه لمحطة العزب الجديدة المرحلة الاولى.



وناشدت المواطنين واصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجتهم من المياه خلال فترة القطع ولحين عودة خدمه مياه الشرب مرة أخرى كما تقوم الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب النقية المجانية للمناطق المتأثرة وفى حال طلبها يرجى الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون ارضي.