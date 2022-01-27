عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مش عاجبنى.. سمية الخشاب تعلق على برودة الجو

سمية الخشاب
سمية الخشاب

علقت الفنانة سمية الخشاب على برودة الجو التي تسود البلاد حاليا وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 


وكتب سمية الخشاب في تغريدة لها قائلة "الجو مش عاجبني خالص". 

وسبق أن قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تؤيد فكرة سجن الزوج في حالة إخفاء الزواج من أخرى، موضحة أن وجود قانون رادع لأي رجل يتزوج على زوجته ضروري لحماية الزوجة. 

وأضافت «سمية الخشاب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار» أنه يجب على الرجل أن يعطي الحقوق الكاملة لـ طليقته وأبنائه بعد الطلاق، قبل أن يتزوج امرأة أخرى.

وأكملت  «سمية الخشاب» : «مفيش حاجة أسمها متزوج وأروح أحب حد تاني، مشيرة إلى أنها ضد فكرة أن الرجل يحب أكثر من امرأة، لأنه في النهاية يؤثر سلبا على الزوجة والأولاد».


يذكر أن سمية الخشاب شاركت فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

سمية الخشاب برودة الحو الفنانة سمية الخشاب محمد رمضان مسلسل موسى

ترشيحاتنا

يتحدث عن الكتاب..أحمد مجدي يكشف عن آخر لقاء مع الراحل ياسر رزق..فيديو

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري لمنتدى الاقتصاديات الكبرى للطاقة والمناخ

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

أحمد مجدي: ياسر رزق صحفي حتى النخاع لم تفارقه الورقة والقلم أبدا|فيديو

سريلانكا تفرض إجراءات صحية جديدة على السائحين الوافدين من الخارج

الصحة : عقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا مسموح للمسنين والمصابين بنقص المناعة ..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أشهر أفلامها "الحريف" .. وفاة الفنانة ولاء فريد

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ