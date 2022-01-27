أقارب ياسر رزق: كان بيسمع الصغير والكبير ويوم عيد لما يجي الإسماعيلية

قال الشيخ أحمد سلامة داود أحد أبناء محافظة الإسماعيلية وأحد أقارب الكاتب الصحفي ياسر رزق إنه تربي في الإسماعيلية وتخرج في كلية الإعلام وتدرج الى منصب رئيس الأخبار واستطاع تحقيق انجازات كبيرة .

وتابع سلامة في تصريحات خاصة لصدى البلد :" كان محبوبا لدى الجميع ، أي حد محتاج حاجة مش بيتأخر لما كان بيجي الإسماعيلية كان يوم عيد بالنسبة لنا ".

وأضاف :" كان بيسمع كل صغير وكبير وكان عالي الخلق وصادق ".

وتوافد الآلاف من أقارب ومحبي الكاتب الصحفي ياسر رزق لتقديم واجب العزاء بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

وبدأت مساء اليوم مراسم عزاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

وأدى ظهر اليوم العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الكبير ياسر رزق داخل مسجد المشير طنطاوى وسط حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين وشخصيات عامة أبرزهم مصطفي بكري ومحمود بكرى وكرم جبر .

وشارك رجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فى جنازة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق فى مسجد المشير طنطاوى.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد.