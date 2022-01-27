تعليق ناري من مجدي عبدالغني على استقبال الأهلي الهدف الثالث من سموحة .. شاهد

علق مجدي عبد الغني نجم الأهلي والمنتخب السابق ، على استقبال النادى الاهلى الهدف الثالث من سموحة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة .

وكتب مجدى عبدالغنى “ الأهلي أمام سموحة.. مش كنت كملت بالناشئين أحسن يا موسيماني!!

”.

و أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي احداث الشوط الاول متاخرا بهدف امام سموحة فى المباراة التى تجمع بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة .

جاء الهدف عن طريق محمد عبدالعاطي بعدما تلقي تمريرة من صديق أجولا داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بباطن القدم داخل الشباك فى الدقيقة 27.

وشهدت الدقيقة الخامسة أول خطورة من لاعبي الأهلي على مرمى الهاني سليمان حارس سموحة بعد كرة بينية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء لتصل إلي ميكيسوني والدفاع يتدخل ويتصدي للكرة ويخرجها إلي ضربة ركنية.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الانتصار الأول في بطولة كأس الرابطة بعد التعادل سلبيًا ضد الجونة، والتعادل أيضًا ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب بنتيجة (1-1).

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي: الإسماعيلي (5 نقاط) - المقاولون العرب (4 نقاط) - سموحة (4 نقاط) - الجونة (4 نقاط) - الأهلي (3 نقاط) - البنك الأهلي (نقطتين).

وأجرى موسيماني عدة تغييرات على تشكيل الفريق، حيث اعتمد على العناصر الأساسية المتاحة وليس على عناصر الشباب بعكس ما حدث خلال الثلاث جولات الماضية.

تشكيل الأهلي امام سموحة

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – محمود وحيد.

خط الوسط: محمد مجدي "أفشة" – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – لويس ميكيسوني – أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو