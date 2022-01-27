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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة بتوكتوك في الإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب ٣ اشخاص في تصادم سيارة بتوكتوك بمنطقه سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية  برئاسة اللواء هنرى إبراهيم بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة رقم ٤٨٢٧ ا.ل.ج.مع توكتوك بدون لوحات معدنية امام محطة وقود التعاون بعزبة العمار قرية سرابيوم أسفر عن إصابة ٣ أشخاص تم نقلهم إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية.

 

من جهتها كشفت المصادر عن هويه المصابين وهم احمد نجيب احمد ٣٢ سنة سرابيوم مصاب بكدمة بالقدم اليمني و نورا منصور عطيه ٢١ سنة سرابيوم مصابه باشتباة كسر بالقدم اليسري وملك مصطفى ابراهيم سنتان  مصابه جرح متهتك بالجبهة وجرح ٣ سم بالحاجب الايسر.

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وحررت الشرطة المحضر اللازم كما أخطرت النيابة العامة للوقوف علي أسباب الحادث.

تصادم الاسماعيلية حادث تصادم قرية سرابيوم المجمع الطبي بالإسماعيلية

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