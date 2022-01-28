عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

أكد الدكتور محمد الغر،  رئيس المجلس الأعلى للجامعات أنه المرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية أن ما يدور حول تخفيض الحد الأدنى للقبول في الجامعات غير صحيح واكاذيب.


وأضاف " الغر" إلى أنه سيتم فتح باب القبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يوم السبت الموافق 5 فبراير المقبل مشيرا إلى أن والشرط للقبول الطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية هي الحدود الدنيا للكليات.


وأشار إلى أنه يوجد أماكن شاغرة في كافة الكليات والتخصصات الخاصة والاهلية ، نوضح للطلاب كل ما يريدون معرفته في انتظار الطلاب راغبي التقدم.
ننشر الحدود الدنيا لكليات تنسيق الجامعات الخاصة :
الهندسة 70%
علوم الحاسب 65%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 62%
الفنون التطبيقية علمي - فنون  علمي 63%
الطب البشري 85% 
طب الأسنان 82%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 80%
الطب البيطري 75 %
العلوم الأساسية 60%
الإعلام – لغات وترجمة  - الفنون التطبيقية أدبي - فنون أدبي 59% 
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 58%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض – الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%

وزير التعليم العالي: دور حيوي لجامعات الصعيد في خدمة مجتمعها المحلي


تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%
الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %

وجاء الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان ليكون كالتالي:

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%
الإعلام – لغات وترجمة -
الفنون التطبيقية     أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية

المرحلة الثالثة للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية المجلس الاعلى للجامعات المرحلة الثالثة تنسيق الدكتور محمد الغر تنسيق الجامعات الخاصة

ترشيحاتنا

حيوانات متجمدة من البرد تثير تعاطف المواطنين

اللهم في فجر يوم الجمعة .. كلمات مستجابة رددها الآن

تعرف على الحدود الدنيا للكليات بتنسيق المرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والأهلية

الخطيب يكلف مدير التعاقدات بحسم توقيع موسيمانى وبنود العقد الجديد

دعاء ليلة الجمعة لفك الكرب .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلساته العامة..بعد غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ