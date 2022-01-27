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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصلة رقص جديدة لـ لورديانا على أنغام مهرجان "اخواتي" .. فيديو وصور

لورديانا
لورديانا

شاركت الراقصة البرازيلية لورديانة، جمهورها ومتابعيها، بوصلة رقص جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لورديانا فى الفيديو علي متن مركب وهى ترقص على أنغام مهرجان "اخواتي" نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


من جهة أخرى، كشفت الراقصة لورديانا البرازيلية أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة في مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب.

وأضافت خلال حوار على الحدث اليوم أنها درست الرقص الشرقي وغيره من أنواع الرقص في البرازيل.

ولفتت الراقصة لورديانا البرازيلية إلى أنها اختارت مصر لوجود زميلة لها، مؤكدة أنها تعاقدت مع شركة وقامت بترتيب الأعمال لها.

وتابعت  لورديانا: كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥٤٧
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IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥٣٤
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥١٨
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥١٨
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥٠٤
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٥٠٤
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٤٢٤
IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٤٢٤
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IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢١١٣٥٧


https://www.instagram.com/reel/CZPi4yfJVVq/?utm_medium=copy_link

الراقصة لورديانا البرازيلية وصلة رقص مثيرة مهرجان اخواتي الراقصة البرازيلية الرقص الشرقي

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