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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

5 كتب جديدة من «كلاسيكيات الثقافة اليونانية» في معرض الكتاب.. تعرف عليهم

صدى البلد

تصدر غدًا الجمعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، خمسة عناوين من "كلاسيكيات الثقافة اليونانية" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جمهورية أفلاطون

وكشف الشاعر جرجس شكري مسؤول النشر بالهيئة، عن أحدث إصدرات مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي: جمهورية أفلاطون؛  ترجمة فؤاد زكريا، فن الحب وعلاجه لـ أوفيد؛ ترجمة أمين سلامة وهو الكتاب الذي ترجمه الدكتور ثروت عكاشة تحت عنوان فن الهوي، مسرحيات ميناندر الشاعر الإغريقي الذي ساعدت مسرحياته في الانتقال من الكوميديا القديمة إلي الكوميديا الجديدة، ورغم أنه عاش في كنف الفلاسفة إلا أنه أخلص للكوميديا التى جعل منها تمثيلا مسرحيا للحياة البشرية،  كتاب النفس لأرسطوطاليس  ترجمة د.أحمد فؤاد الأهواني، من الأدب التمثيلي اليوناني، أربع مسرحيات لسوفكليس "أليكترا – إياس – أنتيجونا – أوديب ملكا " ترجمة الدكتور طه حسين.

لاختيارها ضيف شرف معرض الكتاب.. علاقات فنية ثقافية وثيقة بين مصر واليونان

وقال جرجس شكري إن يوم السبت سيشهد أيضا صدور عناوين أخرى من كلاسيكيات الثقافة اليونانية.

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