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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أحمد صلاح حسني: لما قلت لوالدي عايز أمثل وأنا بلعب في الأهلي قالي «أنت مجنون»

أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني

 قال الفنان أحمد صلاح حسني،  إنه كان لاعبا في النادي الأهلي قبل التفرغ بشكل كامل لـ التمثيل، مضيفا:" عندما كنت لاعبا في النادي الأهلي قلت لوالدي أنني أرغب في  دخول معهد التمثيل وقال لي «إنت مجنون إنت بتلعب في النادي الأهلي» ".


وأضاف أحمد صلاح حسني في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " اون"، :"   تم تصعيدي مع الفريق الأول في النادي الأهلي عندما كان عمري 17 سنة وكنت بتمرن مع كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن وأسماء كبيرة في النادي الأهلي ".

 

وتابع احمد صلاح حسني :"   جائتني فرصة الإحتراف في نادي شتوتجارت في ألمانيا، ووالدي وافق على فرصة الاحتراف".

 

واكمل احمد صلاح حسني:"  لما سافرت المانيا عملت مكتبة للأفلام  وكنت بشتري اسطوانات افلام كثيرة بشكل يومي بسبب حبي الكبير للتمثيل، وكنت ارغب في زيادة التثقيف في مجال الفن والتمثيل".
 

احمد صلاح حسني التمثيل الأهلى أمير كرارة اخبار التوك شو

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