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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة تكشف عن الجهود لحل أزمة "شحن الجثامين" و "نظام الكفيل" للعمالة المصرية.. فيديو

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

قالت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك الكثير من خطوط الطيران توقفت نتيجة جائحة كورونا، لذا كان هناك  مشاكل العودة مرة أخرى للدول التى كان يعمل المصريين بها، وقائمة التطعيمات التي تحتاجها الدول لعودة العمالة المصرية مرة أخرى.

 

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الأعلامي “خالد ميري”، أنه كان هناك مشكلة متعلقة بشحن الجثامين، وتم العمل على حل تلك المشكلة،من خلال إطلاق أول وثيقة للمصريين بالخارج للموافقة على شحن الجثامين.

 

وتابعت نبيلة مكرم، أن هناك عدد من الدول تتبع نظام الكفيل، مؤكدا أنه يجب على العامل المصري قبل السفر أن يتأكد  من أن النظام لا بد أن يكون عقد عمل موثق وشرعى وضمان حقه وواجباته وساعات العمل والتأمين والاجازات. 

 

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن "اي عامل لا بد أن يتواصل مع وزارة الهجرة للحصول على حقه. 

 

 

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