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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب كفر الشيخ يطالب بتطوير سخا ووضعها على الخريطة السياحية

النائب السيد شمس
النائب السيد شمس الدين

طالب النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، بتطوير مدينة سخا الأثرية ووضعها على الخريطة السياحية، مشيراً إلى أنها كانت عاصمة أثرية سابقة ولم تاخذها حقها من وزارة السياحة بما يليق بمكانتها السياحية المعروفة في العالم.

 

وقال النائب السيد شمس الدين، إن مدينة سخا أهملت لسنوات طويلة وتستحق الاهتمام والتطوير بما يليق بمكانتها السياحية المعروفة، لافتاً إلى أن سخا بها أقدم كنيسة أثرية هي كنيسة العذراء مريم، وتم افتتاح مسار العائلة المقدسة بها خلال الفترة الماضية.

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جدير بالذكر أن سخا كانت تسمى في عصر الفراعنة «خاست» وفى العصر اليوناني «Ξόις خويس» واحتلت سخا مركزاً متميزاً أيضاً بعد دخول المسيحية مصر نظراً لإقامة العائلة المقدسة بها أثناء هروبها إلى أرض مصر وسميت «بيخا إيسوس» أي قدم يسوع نسبة إلى الحجر الذي طبع عليه قدم السيد المسيح وهو طفل عمره سنتان.


وتحظى «سخا» بوجود كنيسة العذراء مريم، أشهر الكنائس في كفر الشيخ ومصر، حيث بنيت الكنيسة في نفس المنطقة التي أقامت فيها العائلة المقدسة، وكان بجوار الكنيسة مغطس على النظام الرومانى وأنشئ بعد ذلك دير سمى دير المغطس وظل عامرًا بالرهبان لنهاية القرن الثاني عشر.

كفر الشيخ وزارة السياحة محافظة كفر الشيخ مسار العائلة المقدسة مجلس النواب العائلة المقدسة

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