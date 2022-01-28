خلال مؤتمر علمي.. إجراء عمليات استئصال جذري للبروستاتا والكُلى باستخدام الروبوت

قال الدكتور أحمد أبو طالب أستاذ جراحة المسالك البولية، والذكورة ، أنه لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، يتم تنظيم مؤتمر طبي عالمي بالتعاون مع نخبة من أمهر الأطباء في أوروبا والمشهود لهم بالكفاءة الكبيرة، لإجراء مجموعة من الجراحات الدقيقة والمعقدة، باستخدام الروبوت الجراحي في بث مباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس من فرنسا وانجلترا وايطاليا.

وأضاف خلال المؤتمر السنوي الثاني " Uropro "ان المؤتمر هذا العام يستهدف تطوير اساليب علاج وجراحات المسالك البولية وأمراض الذكورة،من خلال فتح قنوات اتصال تعليمية مع أكبر الجراحين والأساتذة العاملين هذا المجال حول العالم، بالإضافة لتطوير مهارات أطباء المسالك البولية من الشباب،واطلاعهم على أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة في الخارج.

وأوضح أبو طالب أن عملية البث الحي لهذه الجراحات شملت عملية استئصال جذري للبروستاتا كإجراء يتم ليوم واحد،وعملية استئصال جزري للكلية، وعملية تركيب دعامة هيدروليكية للقضيب، بالإضافة لعملية منظار مرن لاستخراج وتفتيت حصوة للكلية باستخدام الليزر,وعملية اخذ عينة من البروتوستاتا بجهاز الرنين المغناطيسي،مشيرا إلى أن الفريق الطبي العالمي الذي قام بهذه الجراحات هم البروفيسور كريستوفر ايدين، أستاذ المسالك البولية بمستشفي لندن بريدج- انجلترا،والبروفيسور سباستيان ديمونيك، أستاذ المسالك البولية بمستشفي تيورين - فرنسا والبروفيسور سباستيان بيلي، أستاذ المسالك البولية بمستشفي تيورين – فرنسا، والبروفيسور اوليفر دموينسو أستاذ المسالك البولية بمستشفي تيورين، والبروفيسور البولندي البوفيسور مارك زابسكي،وذلك - عبر تقنية الفيديو كونفرانس من انجلترا وفرنسا وايطاليا.

وأشاد أبو طالب بالأطباء المصريين، وقال أنهم لا يقلون مهارة عن أقرانهم في الخارج، بل يتفوقون عليهم في كثير من الأحيان، فقط ينقص بعضهم الإمكانيات والاحتكاك العملي، وهو ما حاولنا توفيره في هذا المؤتمر،عبر4 دورات تدريبية وجلسات نقاشية تفاعلية، بين كبار الأطباء والعلماء المشاركون المؤتمر،وشباب الأطباء حديثي التخرج، لثقل معارفهم الطبية وتطوير قدراتهم العملية في مجالات مناظير المسالك البولية واستئصال البروستاتا واستخراج حصوات الكلى واستخدام المناظير المرنة لعلاج حصوات الكلى وأخيرا استخدام منظار البطن الجراحي، بما ينعكس ايجابيا على المرضى.

وأكد الدكتور أحمد أبو طالب أستاذ جراحة المسالك البولية، والذكورة،أن الجراحات الروبوتية، تعزز من عناصر الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العملية الجراحية، فضلا عن أنها تسمح للجراح برؤية أفضل لموقع الجراحة مقارنةً بالتقنيات التقليدية، كما أنها تمنح الجراح فرصة أكبر لإجراء الجراحات الدقيقة والمعقدة، والتي كان من الصعب أو المستحيل أجراؤها من قبل بالأساليب التقليدية، فضلا عن تقليلها للمضاعفات والعدوى الجراحية والشفاء بشكل أسرع.