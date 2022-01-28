وزيرة الهجرة: شباب المصريين بالخارج جمعوا 80 ألف دولار لصالح حياة كريمة.. ومصطلح أقباط المهجر اختفى.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك شباب من الجيل الثاني والثالث قاموا بزيارة مصرمن كندا، مؤكدا أن وزارة الهجرة قامت بعمل برامج ميدانية لهم على أرض الواقع.

وأضافت نبيلة مكرم، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر”،عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه بعد جائحة كورونا، توقفت البرامج، ولكن كان للشباب المصريين بالخارج كان لديهم رغبة حقيقية، لتقديم الدعم للدولة المصرية وخاصة لمبادرة “حياه كريمة”.

وتابعت نبيلة مكرم، أن هؤلاء الشباب عملوا واستطاعوا جمع 80 ألف دولار لصالح مبادرة حياه كريمة، مما يعطي فكر عظيم لهؤلاء الشباب.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه أختفت ظاهرة أقباط المهجر، ولكن الأن هناك مسمى “المصريين في الداخل"، مؤكدا أن مصطلح أقباط المهجر كان يتم إستخدامه لصالح أجندات أجنبية.

، وأكدت نبيلة مكرم أن الجمهورية الجديدة قضت على المفاهيم الخاطئة، مشيرة إلى أن النماذج في الخارج تحولت للدفاع عن الدولة، خاصة بعد زيارات الرئيس للكاتدرائية وقانون دار العبادة، وثأر الدولة لمقتل الأقباط المصريين على يد داعش في ليبيا.