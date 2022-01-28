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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صديق أكرم حسني يكشف صفاته عن قرب في مكالمة على الهواء

صدى البلد

حل الفنان أكرم حسني ضيفا على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

وخلال الحلقة قامت الإعلامية أسما إبراهيم بإجراء مكالمة هاتفية مع أحد أصدقاء أكرم المقربين لمعرفة مدى صلتهم ببعض، وسالت الإعلامية صديق أكرم عن تفضيله لـ أغاني المهرجانات ومدى حبه للأكل.

وقال نبيل صديق أكرم، إن صديقه يفضل أغاني المهرجانات أغلب الوقت كما يفضل الجلوس في المنزل، ممازحا أكرم: "بياكل كتير وفورمته اتغيرت عن وقت ما كان ظابط شرطة".

كما يتحدث حسني عن الكثير من كواليس حياته الشخصية، وعلاقته بأبنائه وأسلوب معاملته لهم، كما يتناول علاقته بالفنان أحمد فهمي بعد الثنائية الناجحة التي حققها معا في عدة أعمال كوميدية.

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